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科大讯飞刘庆峰：AI可创造巨大产业活力且不消耗资源

科大讯飞刘庆峰：AI可创造巨大产业活力且不消耗资源
2018年04月09日 21:40 新浪财经
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科大讯飞董事长刘庆峰科大讯飞董事长刘庆峰

　　新浪财经讯 4月9日，由新浪财经、正和岛联合主办的2018博鳌新浪财经之夜·正和岛夜话在海南举行，科大讯飞董事长刘庆峰出席并演讲。刘庆峰表示，人工智能可以创造出非常大的产业活力，而且不需要消耗各种资源。

　　以下为演讲实录：

　　刘庆峰：刚刚大家提到海南下一步发展，人工智能确实是一个非常重要的机遇，我们跟海南也做了很多沟通，一方面是因为在绿色生态发展过程中，人工智能可以创造出非常大的产业活力，而且不需要消耗各种资源。甚至刚才咱们提到了农业能不能不用农药，也许像这样的虫鸣鸟叫我们可以用语音来解决，甚至可以用语音来模仿雌性或者雄性的声音，把害虫一网打尽。

　　所以，今天很多人在讨论翻译技术，如果大家到会场去看就会发现，今年的博鳌论坛非常重要的一个创意，就是科大讯飞提供的翻译器，很多老外在用，一片赞美声。

　　将来打造国际自由贸易港，没有人类语言的互通是不可能的，现在我们已经做到了30语种，未来可以做到100个语种。我们也跟海南在谈，有很多事情是可以做省级样板的，比如在线诊疗服务，我们现在做的人工智能在线诊疗可以让全海南人都享受到最好的医疗服务。我相信在海南这个最好的阳光、海滩、椰树，这么好的风景，适合谈夜话的地方，是最能够做人工智能创意的，也希望跟大家有更多的合作。

　　

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