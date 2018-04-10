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董明珠：格力分红已经接近800亿 是有责任感的企业

董明珠：格力分红已经接近800亿 是有责任感的企业
2018年04月09日 21:01 新浪财经
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　　新浪财经讯 4月9日，由新浪财经、正和岛联合主办的2018博鳌新浪财经之夜·正和岛夜话在海南举行，格力电器董事长董明珠出席并演讲。

　　董明珠透露，格力电器成立到今天已经有28个年头了，为股民分红接近800亿。“格力是一个有社会责任感的企业”。她强调，“格力从没有自己的技术到今天成为了空调领域的世界第一，这就是企业的价值，而不是在于市值有多少”。“我相信有了这样的定位，未来的世界还是属于你的”。

　　以下为演讲实录：

　　董明珠：首先，感谢新浪财经和正和岛搭建的这个平台，使我每年可以在这里见到老朋友，同时也可以认识新朋友。新浪财经和正和岛非常有价值，给一代一代的企业家，一代一代有创新思想的人，在这样的机会下找到自己的方向。

　　今天谈“新时代、新机遇”，什么叫机遇？我认为，机遇什么时候都存在，但是要取决于我们的选择。并不是今天进入了新时代，我们就有了机遇。我认为机遇就在身边。

　　刚才听了刘院长的讲话，我感到很遗憾，他刚才讲了很多公司，但是没有看到格力。同样让我感触的是，30年前，长虹排进了前十大公司，但30年后的今天已经没有了，这不是长虹的悲哀，而是每一位有使命感的企业家需要去思考的问题。一个坚强的企业是有使命感的，一个企业失败当然可能有很多客观的原因，但更重要的还是要从主观上找问题。

　　刚才我们看了世界上前十大市值的公司，不用说，其中没有格力。但是我很有信心，因为一个企业最重要的是对社会的使命感和责任。过去，格力电器也是一个没有自己技术的企业，说穿了，中国的制造业大部分来源于组装和加工，更多的是贴牌。

　　前两天我到安吉去，看了很多椅子制造厂，今天我给大家宣传一下，以后你们买椅子千万不要买国际品牌，因为那些椅子其实全部来自安吉。安吉有300多家做椅子的企业，他们的椅子做得太棒了。如果没有亲眼看到，我都不相信。

　　我们买了最贵的世界名牌，但是再一看，都是安吉生产的，他们卖给外国品牌都是一把椅子几百块钱，而外国人卖几千块、上万块钱，我们再去把上万块钱椅子买回来，这是多么悲哀的事情。所以，进入新时代，我们一定要打造自己的品牌。

　　格力电器成立到今天已经有28个年头了，我为什么讲格力电器很骄傲？虽然没在我们没有在刘俏院长的排名里，但是我们募集了49亿元，而且到今天为止，我们已经为股民分红接近800亿，因此，我说格力是一个有社会责任感的企业。

　　我们在任何艰难的情况下都要坚定信念，我们一定是为改变这个世界去做一件有意义的事。所以，我们从没有自己的技术到今天已经成为了空调领域的世界第一，这就是企业的价值，而不是在于市值有多少。我相信有了这样的定位，未来的世界还是属于你的。

　　所以，对新时代的理解，我觉得机遇是掌握在每个人手中的。除了给股民分红外，从91年到现在，成立28年来，我们去年的净利润率已经达到了15%，去年一年创造的国家利税接近500亿，实现了1500亿收入。我用这三个数字告诉你，别看上面那些企业大，但是不一定能坚持多久，尽管它的市值都很高。

　　在今天这样一个新的时代，我们更要解决的问题是不要急于浮躁，不要被外面的世界迷惑了眼睛，要坚定自己的信念。大家都知道格力的空调做得最好，其实大家不知道的是，格力在智能装备领域依然做得很好，我们已经有了自己的数控机床。

　　去年在这儿我不敢讲这个话，今年我在这儿告诉大家，所有这一切技术都来源于我们自己的团队，我们是从一张白纸做出来的，彻底颠覆了中国制造业传统的思维——靠拿别人的技术来发展。合资引进是我们常用的名词，但是我们坚持走自主创新之路，只有自己掌握核心技术，才能成为一个真正的创造者。只有真正掌握了核心技术，你才敢讲你是为人类服务，否则我们仅仅是赚钱的工具而已。

　　我们并不是要求大家跟我们一样，但是中国企业要想走向世界，希望有更多的企业能够坚持这一份信念，走自主创新之路才有未来，走自主创新的道路，才可能掌握明天。

　　当然，今天为什么提出来从注重数量的发展转向注重质量的发展，因为我们大而不强，因为我们的产品在国际上没有地位，世界品牌评选的时候，没有一个是中国品牌，因为没有掌握技术，所以你做不到。

　　前几天，大家都在讨论一个问题，国际上有很多标准，但中国没有自己的标准，这怎么能走向世界？实际上一个国家强不强大就是看你能不能掌握标准的制定。怎么样才能有定标准的权力？这就需要你的技术比别人领先。

　　回顾过去十多年来，我们的企业标准是低于国家标准的，但后来我们突然反过来说企业的标准要高于国家标准、高于国际标准。是什么原因？这句话倒过来说，我相信坚持企业自己的标准高于国际标准的时候，就意味着我们开始成长，就意味着中国以后可以制定国际标准。

　　所以，我们每个人都是有梦想的，特别是今天在座的企业家，其实都是很辛苦的，我经历过，相信大家的感觉都是一样的。我平常跟别人说我很坚强，我从来不会哭，但是我相信肯定有哭过的那一次，因为只有哭过了才能体会到（不容易）。但是，今天我们靠眼泪是无法解决问题的，唯一的方法就是战斗。

　　这跟我的性格也有关系，我这个人特好“斗”，但这种“斗”不是像神经病、疯子一样，跟这个也吵架，跟那个也斗，不是的，我们“斗”是为了真理，是为了我们的梦想和自己的追求而去“斗”。

　　在过去一段时间里，评价一个人是否成功主要看他拥有多少资产，用资产衡量一个人是否成功，我觉得并不完整。真正的成功是能够给别人带来改变。如果一个企业不行了，证明这个企业不扎实，没有真正感动和改变别人，或者是给别人带来幸福。

　　对新时代的理解，不应该是简单的机遇、机会，比如大家都说互联网时代到了，马上全部搞IT行业。但是你发现，没有实体行业的支撑，IT有多少用处？所以，我们不能用一个否定另外一个，用另外一个否定这个，同心协力也是未来新时代的关键词。携手同行，这是未来发展的趋势。就像今天讲的贸易战一样，贸易战本身就是不公平的，所以中国还要强大，只有我们强大到美国不敢跟我们打贸易战的那一天，我们就成功了。

　　最后，祝愿今天在这里的每一位，在新时代都能够找到自己最想要的梦想，我相信只要我们坚持自己的信念，我们的梦想就会成功。

　　老生常谈的一句广告，你们今天不仅要用格力空调，未来一定要用格力手机。谢谢！

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