马斯克同美国运输安全委员会主席进行“建设性谈话”

【TechWeb报道】4月10日消息，据国外媒体报道，美国国家运输安全委员会今日表示，安全委员会主席同特斯拉首席执行官埃隆·马斯克就一辆特斯拉汽车的致命事故展开了“建设性的对话”，该事故涉及的特斯拉汽车处于半自动驾驶模式下运行。

马斯克同运输安全委员会主席进行一场“建设性谈话”

4月1日，美国国家运输安全委员会曾表示，对这家电动汽车制造商特斯拉“不满意”。原因是该公司提前公布一辆Model X汽车发生了致命事故。

该机构发言人彼得·克努森称，美国国家运输安全委员会主席罗伯特·萨姆沃特“在上周末与马斯克进行了一场非常有建设性的对话”。“他们讨论了对3月23日特斯拉事故的调查，国家运输安全委员会的调查过程，以及特斯拉处理去年发布关于安全建议的工作。”

特斯拉发言人拒绝置评。

这起事故使人们对特斯拉自动驾驶技术产生了强烈的关注。特斯拉的自动驾驶技术允许司机在一定条件下将手从方向盘上拿下来。然而，特斯拉要求用户在使用自动驾驶仪之前，必须时刻保持双手在方向盘上，但用户经常吹嘘他们可以使用这个系统来解放双手。

特斯拉表示，事故发生一周后，该车辆记录显示，司机在事故发生前没有采取任何行动，他之前收到过警告，要把他的手放在方向盘上。

这名司机现年38岁，在旧金山湾区山景城附近撞上混凝土高速公路的分隔带，不久就在附近一家医院去世。这起事故还涉及另外两辆汽车。

美国国家运输安全委员会的另一位发言人克里斯托弗·奥尼尔4月1日表示:“委员会正在调查此次事故的所有方面，包括驾驶员此前对自动驾驶仪的担忧。”

上个月，特斯拉表示，搜索其服务记录并没有“发现任何迹象表明客户曾向特斯拉抱怨自动驾驶的性能。”曾经有人担心汽车的导航系统不能正常工作，但是自动驾驶的性能与导航无关。

3月30日，特斯拉透露，在事故发生前不久，该车辆的“自动驾驶仪与自适应巡航控制的跟踪距离设定为最小。”

该委员会主席去年表示，特斯拉Model S的“操作限制”在2016年5月份的撞车事故中扮演了“主要角色”，该事故导致一名使用自动驾驶系统的司机死亡。

该委员会主席今年9月份称，“特斯拉缺乏系统保障，它允许司机在其设计的环境之外使用该系统，而该系统给司机提供了太多的余地来转移注意力。”

美国国家公路交通安全管理局也在调查上个月的事故。这两家机构还在调查今年1月份特斯拉可能处于自动驾驶模式时，同一辆消防车的事故。（编译/露天）