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FTC对Facebook进行非公开调查 最高处罚7.1万亿美元

FTC对Facebook进行非公开调查 最高处罚7.1万亿美元
2018年04月10日 16:05 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月10日下午消息，Facebook首席执行官马克·扎克伯格明日将现身美国国会，解释Facebook面临的大量问题。但是这家社交媒体巨头可能很快会面临更麻烦的对手：美国联邦贸易委员会（FTC），后者理论上可能会对Facebook处以高达7.1万亿美元的巨额罚款。

　　2011年，FTC曾指控Facebook“欺骗消费者，一边告诉他们Facebook上的信息保密一边再三允许用户信息被分享和公开”，当时Facebook与FTC达成了和解。根据和解条款，Facebook须遵守特定法规来保护消费者隐私。

　　目前，FTC已经确认正在对Facebook的行为“进行非公开的调查”。FTC网站显示，对每泄露一名用户隐私，FTC今年最高可判处的民事罚款金额为41484美元。《华盛顿邮报》估计，鉴于隐私被泄露的美国用户人数，FTC最高可对Facebook处以7.1万亿美元罚款（约44.7万亿人民币）。

　　7.1万亿美元简直不可想象。根据美联储数据，美国目前流通货币的总金额才只有1.63万亿美元。

　　当然，FTC不大可能真的会对Facebook处以如此巨额的罚款。但假如FTC的调查确认Facebook违反了2011年的法规，哪怕罚款金额不高，Facebook也会身陷巨大的麻烦。(木尔)

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