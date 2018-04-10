摘PC标签转型服务 联想如何在中国再次“凤凰涅槃”

来源：界面新闻 宋佳楠

时隔五年之后，联想再次出现在CITE（中国电子信息博览会）的场馆内，而这代表着联想重回中国市场的决心。

4月9日，联想高级副总裁兼中国区总裁刘军在CITE开展第一天宣布了联想中国的最新战略愿景：智慧联想、服务中国。刘军说，这八个字将指导联想中国未来的发展。

尽管联想诞生于北京的中关村，但自2005年收购IBM之后，便走上了一条国际化之路。这条路让联想很早便面对国际市场的竞争，在无限风光背后饱尝并购重组、海外拓展的种种阵痛和艰辛。

根据联想公布的财报数据，其2016-2017财年实现营收430亿美元，在所有五百强排名中位列226名，处于中间位置，在中国民营企业中位列第二位。

截至2017年3月，海外销售额占联想整体收入的76%，而中国市场仅占20%多。从海外收入比例大幅增长且保持稳定来看，联想的国际化取得了不小的收获，称得上是为数不多的具有一定世界影响力的中国品牌。

但另一方面，由于资源和精力过多集中在海外市场，联想中国不再是这家公司的主场。特别是备受质疑的移动业务，给联想在中国市场的表现拖了后腿。

在这期间，联想高层频繁调整，发展策略几经变化，曾让联想无比自信的PC业务也在去年一季度被老对手惠普反超。要知道，自2013年第三季度开始到2016年第四季度，联想已经连续15个季度一直保持着全球PC第一。

联想亟需一套行之有效的战略来改变现状，这也是刘军自去年5月重回联想后的首要任务：重振PC和拓展新业务。而要完成这两项艰巨的任务，需要聚焦中国市场。

“中国市场在过去五六年发生了翻天覆地的变化，在很多领域越来越超越和领跑全球。作为一个来自中国的企业，现在到了我们回归本土市场、重新扎根精耕细作的时候。”刘军说。

这一观点得到了联想集团执委会的支持，他们将中国市场形容为联想的“特区”,应该有不同于其他地区的做法。

如果以数字量化，刘军希望未来中国在联想全球业务的比重能够增加。但这对联想而言意味着巨大挑战——中国的PC市场恰恰是全球下降较快的市场之一。

为此，刘军选择避开正面战场，从外侧即新业务上实现突围。联想计划用几年的时间，把自己从一个硬件设备制造商转型成智能物联（S-IoT）服务商。换句话说，联想想要摘掉单一的PC标签，拥有更多的盈利方式。

具体的做法是，专注于四大业务版块，分别为智能物联、智慧行业、智慧服务和智慧渠道。

联想认为智能物联将成为未来的主流趋势，而中国会领跑。这家公司要做的是为中小企业搭建全套的解决方案，打造出联想智能生态，不仅有自己研发的产品，也会对外开放，赋能品牌产品。有关赋能品牌的相关举措，刘军不愿透露太多，表示会在4月16日的另一场活动上详细阐述。

借助联想在设备、云端基础架构和AI上的已有优势，联想计划推进“基础设施+云“的智慧解决方案在教育、医疗、制造、金融、零售等行业的普及推广。该版块更侧重于助力改变某个行业。

智慧服务则主要通过三类业务（2B/2b/2C）来落地。To B业务层面，将由联想旗下IT管理云服务提供商Managed service提供，除给大客户提供智慧系列方案服务外，还会提供通用基础架构方案服务以及联想商用产品增值服务。

针对成长型的中小企业，联想则搭建了一站式泛IT服务平台百应（Baiying.cn），帮助这些企业在不购买软件和硬件的情况下，快速获得相应的专业服务。

和很多传统制造型IT公司一样，联想原来较少与C端的消费者直接沟通。现在他们通过消费服务平台新阳光来弥补这一短板，给普通用户提供一体化的解决方案。像联想新开业的智慧零售店内，除售卖包括联想、联想赋能、联想智选三类品牌产品之外，同时还提供非联想品牌智能产品。

“我们已经对一部分店面做了智慧零售的改变，第一家是北京金源燕莎店，该店上月的坪效比之前提升了三倍。”刘军觉得，联想对零售的赋能效果非常明显。

这也意味着，联想想要像微软和小米那样，通过扩展和培养自己的“朋友圈”不断壮大生态体系。

智慧渠道相对好理解，主要是利用线上线下的营销体系，整合联想多年积累的渠道资源。

而上述版块，均先在中国市场进行探索。

“我们希望给中国区足够的自由度，用足够接地气的方式去做变革，再把从中国建立起来的先进模式带到其他市场。”刘军在接受界面新闻记者采访时表示，中国是全球竞争最激烈的市场，如果在中国取得成功，模式可以复制，像小米、华为等也都在这么做。“我觉得完全有信心（做好）”。

但刘军也强调，联想提出的四大业务版块不涉及抄袭，也没有哪家企业可以和联想对标。“可能在一些具体方案上，我们要跟一些先进企业学习，但从整体的战略框架来讲，联想给自己布了一个不一样的局。”

值得注意的是，联想似乎变得谦逊很多，心态也更加开放。此前刘军在接受媒体采访时，曾将联想近几年的表现形容为“睡着了”，而现在要“醒过来了”。

在刘军回归联想的327天里，这位联想的关键人物重启了不少曾经暂停的工作，例如重启多年未做的暑促，以及带领团队制定中国市场新战略，发力新业务。联想最早提出智能生态战略是在去年12月的联想创新科技大会上。4个月后，这一战略有了更明确的方向。

当然，这并不意味着联想一定能转型成功，需要其在组织架构、企业文化、管理制度等方面进行更深刻的内部变革。正如刘军所言，最关键的还是看能否创造性地按计划方向执行到位。

“我的决心很大，联想一定会在中国再次凤凰涅槃，而我幸运地得到授权。如果把联想全球市场作为一盘棋来下，就不会是现在这种战略。”刘军说。

开弓没有回头箭，联想是否能击中目标，还需要一些时间来证明。