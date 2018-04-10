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腾讯首款自研音箱曝光 可直接发微信还配带了电池

腾讯首款自研音箱曝光 可直接发微信还配带了电池
2018年04月10日 08:01 新浪综合
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　　来源：36氪

　　2016年底到2017年，正值智能音箱的风口。凡是大的互联网公司，都在自研或者合作推出智能音箱，大家都在押注下一个入口。

　　这一期间，阿里巴巴百度先后推出了自己的智能音箱产品。由此，腾讯何时推出自己的音箱产品，成为了外界关注的焦点。

　　近日，36氪独家获悉腾讯旗下首款自研智能音箱的路透照。另外，这款来的有点迟的音箱也有很多亮点，比如可以直接发微信、自带电池、还有很多独家内容资源等等。另外，这也是腾讯智能创新业务部在AI、智能家居领域探索的首个大众产品。

　　不知道，它是不是你想要的那一款？

　　外形大同小异，但可以微信群聊还有很多独家内容

　　在听听音箱的正面照中，可以看到Tencent字样，意味着这是腾讯品牌的硬件产品。

　　从36氪独家获悉的照片来看，听听音箱的外观算不上惊艳。与市面上大部分音箱一样，采取了中规中矩的设计——圆柱黑身。同时，听听音箱的大小，基本与一个相册相仿。

　　整体设计上，听听音箱的上下部分采取了不同的材质。据知情人士透露，在颜色方面，除了黑色，听听音箱据说还有另一种配色，应该是在正式发布时一并揭晓。

腾讯听听音箱正面照，开关上方有Tencent标识腾讯听听音箱正面照，开关上方有Tencent标识

　　据36氪获得的一份内部材料中得知，听听音箱采用了6个麦克风，可以智能识别是人声还是噪声。也可以自动降噪。听听音箱在语音识别功能方面的突出表现，主要源于腾讯10多亿用户量级的大数据语音知识图谱。

腾讯听听音箱正面照，可以边工作边听首歌腾讯听听音箱正面照，可以边工作边听首歌

　　值得一提的是，据知情人士透露，与市面上大部分智能音箱不同的是，听听音箱自带电池。也就是说，听听音箱充满电后，用户可以携带音箱到任何想去的地方。

腾讯听听音箱正面照，在休息区也可以带着它腾讯听听音箱正面照，在休息区也可以带着它

　　知情人士还表示，相比其他智能音箱，听听音箱的使用场景和功能也更为丰富。而且因为听听音箱是腾讯完全自研的一款产品，公司在内容资源方面也给与了很大的支持。上述知情人士还透露，这些内容很多都是独家提供的。

　　用户在购买音箱的诸多理由中，听音乐都是必不可少的一大选择之一，所以大家可以想象一下听听音箱在音乐上的诸多可能；另外还有一些想听的音乐无法播放（例如会员限制等因素），听听音箱是否会有所改善，想必也是一种期待。

腾讯听听音箱顶部照，有加减、语音等四个按钮腾讯听听音箱顶部照，有加减、语音等四个按钮

　　One more thing，既然是腾讯自研的音箱，自然会有这家社交巨头的很多基因。36氪获悉，听听音箱可以通过微信和家里的音箱进行群聊。这是不是很酷，到底用起来怎么样，还有待各位亲测了。

腾讯听听音箱底部照片，有“腾讯听听”四个字样腾讯听听音箱底部照片，有“腾讯听听”四个字样

　　比预想的晚了半年多，而智能音箱市场也变化很多

　　就智能音箱的发展来说，国外远早于国内。而在国内，腾讯又要慢于其他互联网公司，但这或许只是看起来慢。

　　其实36氪此前就曾报道，在2017年7月初的时候，腾讯公司总裁刘炽平接受彭博社采访时就曾透露，腾讯正在研发一款智能音箱，或在8、9月份发布。

　　同在7月初，36氪又从知情人士处获悉，由腾讯智能创新业务部负责的这款音箱的名字暂定为“耳朵”。到了8月中旬，知情人士又向36氪透露，腾讯智能音箱已经开启内测，预计发布时间应该在当年的11月或12月。

　　然而没想到的是，腾讯首款音箱的发布时间还是被推迟了。不过按照目前了解到的内测情况以及音箱外观来看，产品预估会在今年4月份前后推出上市。

　　就在腾讯“纠结”要不要在2017年下半年发布音箱的时候，像阿里、百度、小米等都陆续发布了自家的智能音箱。

　　2017年7月5日，阿里率先发布了智能音箱“天猫精灵X1”；同月的26日，小米公司发布首款人工智能音响小爱同学；11月16日，百度发布第一款智能音箱Raven H。与此同时，锤子科技罗永浩在成都魔方演艺中心接受36氪采访时也透露可能将在2018年推出智能音箱。

　　到了2018年，智能音箱的竞争越来越激烈。猎豹在3月21日发布了首款融合区块链技术的智能音箱小豹AI音箱。在7天后，百度又发布了智能视频音箱小度在家。

　　总体来说，中国智能音箱市场还在培育阶段，而大的互联网公司基本都有了自己的智能音箱产品，售价也主要集中在几百元。目前，阿里天猫精灵的销量占有优势。那么为了占领市场，听听音箱未来又会使出哪些杀手锏？

　　探索智能家居领域的首个大众产品，新一轮的军备竞赛又要开始了

　　这次腾讯的入局，又会对整个市场带来哪些影响，也非常值得期待。

　　其实，此前谈及金融布局，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾就曾表示，不在于短期谁跑得快，而是看长期谁的命长。腾讯在以智能音箱为基础的智能家居方面的布局，或许也可以套用这样的思路。

　　对标国外，早在2015年的时候，亚马逊就已经开始布局智能音箱。而智能音箱的这股热潮，也是由其研发的Echo系列产品所引起发的。在这之后，Google推出了Google Home，苹果微软也分别推出HomePod和Invoke，而Facebook也正在加紧研发自己的智能音箱。

　　回到国内，智能音箱的真正爆发期在2016年底到2017年之间。一时之间，互联网公司都在自研或合作推出智能音箱，想要在下一波的入口中卡位。

　　虽然相比国内，国外的智能音箱的售价普遍要高很多。但亚马逊差异化的智能音箱产品，还是牢牢的占据了80%以上的市场份额。

　　目前，亚马逊智能音箱的出货量也已经达到3000多万台。与此同时，亚马逊也在加大对智能语音助手Alexa的投入，以此来加强对可穿戴设备、汽车、家用电器、智能家居等产品的整合。最近还有消息称，亚马逊将为Alexa加入支付功能。

　　这些对腾讯在内的智能音箱厂商都有很大的启发。腾讯此前也曾先后推出智能语音助手腾讯云小微和腾讯叮当。不过听听音箱会使用哪个语音系统，目前还不清楚。

　　单就智能家居这一市场来说，其实就有几千亿的市场规模。来自中国产业信息网的数据显示，2016年中国智能家居穿透率普遍不超过5%，预计到2020年各环节智能化渗透率都将超过20%。而且中国智能家居市场规模也将在未来几年保持超过50%的增速，预计到2020年将达3294亿元。

　　而此次的听听音箱，也算是腾讯内部团队在AI、智能家居领域探索的首个大众产品。

　　可以预见，巨头们都已经悉数入场智能音箱，新一轮的军备竞赛又要开始了。

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