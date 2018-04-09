戴尔旗下Pivotal软件公司拟通过IPO融资5.92亿美元

新浪科技讯 北京时间4月9日晚间消息，戴尔旗下软件公司Pivotal Software今日表示，计划通过IPO(首次公开招股)最高融资5.92亿美元。

今年3月23日，Pivotal Software提交了IPO招股书。当时，Pivotal Software并未披露具体的股票发行数量。

今日，Pivotal Software称，计划以每股14美元至16美元的价格发行3700万部A类普通股，最高融资5.92亿美元。此外，Pivotal Software还宣布，计划在纽约证券交易所上市，交易代码为“PVTL”。

Pivotal Software是一家于2012年从EMC和VMware剥离出来的公司，总部位于旧金山。EMC持有该公司部分股权，目前戴尔是其大股东。

在戴尔和VMware的支持下，Pivotal Software主要向大企业出售云计算服务和咨询服务，通过付费用户和服务创收。招股书显示，去年Pivotal Software营收为5.094亿美元，高于前年的4.163亿美元。净亏损为1.635亿美元，而前年净亏损2.329亿美元。

2016年，戴尔以670亿美元收购EMC。之后，戴尔便背上了沉重的债务包袱。今年2月，戴尔曾表示正考虑进行IPO，或是反向收购上市附属公司VMware。(李明)