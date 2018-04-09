海南计划2030年前实现全岛使用新能源汽车

新华社海南博鳌4月9日电（记者王存福）9日举行的博鳌亚洲论坛2018年年会“21世纪海上丝绸之路岛屿经济”分论坛上，海南省省长沈晓明表示，海南计划在2030年前实现全岛使用新能源汽车。

沈晓明在论坛上表示，海南省政府最近一段时间正在密集地研究未来新能源汽车在海南的发展问题，海南将出台一个关于新能源汽车的规划，计划在2030年以前实现全岛使用新能源汽车，其中包括一部分燃气汽车，实现步骤是政府机关用车先行，第二步是公用事业用车，比如公交车、出租车、环卫车等，第三步才是私人汽车。

沈晓明说，之所以推新能源汽车的普及方案，是因为意识到海南在绿色发展当中的责任，希望能为全球的岛屿经济体在推行绿色能源方面作出示范。

按照全省“十三五”新能源汽车推广目标，到2020年底，海南省累计推广新能源汽车3万辆以上，建设充电桩2.8万个以上。截至去年底，全省新能源汽车保有量突破1.5万辆，占全省机动车保有量1%左右；累计建成分散式充电桩2881个（其中公共充电桩2323个）。去年全省推广新能源汽车7268辆，是年度4960辆推广任务目标的1.47倍。

今年海南将努力实现新能源汽车占新增和更换公交车的比例不低于70%，公共机构新增或更换车辆原则上采用新能源汽车。预计全年推广新能源汽车5600辆，建设分散式充电桩10424个。