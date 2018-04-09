葛越：数据隐私是基本人权 个人数据不应被拿去变现

苹果 亚太地区副总裁葛越 亚太地区副总裁葛越

新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在今天下午“未来的通信”分论坛上，苹果亚太地区副总裁葛越就5G话题发表了自己的观点。以下为葛越发言主要内容，由新浪科技整理。

随着5G的出现，它的发展主要专注3个领域：其一，实现超大数据吞吐量，比如虚拟现实增强现实等；其二，可以实现极低延迟，可以助力各种各样的产业，比如说多功能医疗设备，恰恰因为这样的极低时延，你可以远程控制医疗设备，可以实时反馈各种数据；第三个领域是机器对机器的互联，可以使得非常多的传感器，或者说智能电表，智能水表，无论大家可以想像到任何智能设备实现互联，这一切都因为5G出现成为现实。

要实现5G，仍需4G的配合

真正5G的技术是垂直相关的，我们可以把它一直打通到10个GB的通道，同时我们还要考虑到通信协议的规定。说到对人工智能的好处，其实我觉得很多都是理论上的，因为离不开4G5G的支持，现在的技术可以用人工智能了，但是怎么利用和使用数据，所以我想提醒大家这个问题很有意思，人们肯定是可以受益匪浅的，关键点就是要找到时间点，什么时候消费者能够真正获得好处，而不是觉得又多了一个负担。

很多移动的设备也可以从5G这边受益匪浅，移动的这些设备也需要4G的基站，5G的话，本质上就是一个热点。我觉得现在的5G还需要根据4G的配合，来实现移动。

数据隐私是基本人权

比如说在物联网，未来真的是没有边界，我们深信用户的数据是属于用户的。所以我认为数据隐私是一项基本人权，其他人不应该把我的购买行为进行变现，或者我去哪吃饭，我周末干什么，这不应该让别人用来变现。只有我能知道，别人不应该把这个数据拿走赚钱，这是我的数据，苹果深信这一点，我们也会尽己所能推动这一主张。

随着互联网电商发展无处不在，5G的不断发展，在万物都互联的未来时代，你的闹钟、电表、洗衣机、加湿器，或者是行动的探知器，如果所有的设备全都互联，别人可以借此了解关于你的很多情况，并且以此变现，真的太鬼鬼祟祟，太可怕，这就是监控。

谁想生活在这样的情况下呢？所以苹果深信，哪怕是人工智能，确实我们可以做很多高度智能化的东西。但是，你可以匿名收集用户，可以知道总体的情况，但是没有必要把个人情况都上传到服务器上，所以这真的是未来我们需要应对的大问题，就是数据隐私。我认为全球每家公司都应该通力合作，共同应对这个挑战。

苹果对“中美贸易战”态度：希望两国充分对话

我之前说到过，我们的产品是全球的产品，我们在全球设计和生产，大部分生产商关注的就是我们生产本身的动作，我觉得全世界肯定是越走越好的。随着中美关系增强，随着两国贸易体量的增大肯定是越来越好的。我觉得对话越充分，肯定前景就越好。（辛苓）