以色列ICQ投资人:技术是双刃剑 自动驾驶讨论被高估

Yossi VARDI

新浪科技讯 4月9日下午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在【新一轮技术革命】的论坛上，以色列 ICQ 投资人 Yossi VARDI指出，每种技术都是一把双刃剑，而实际上关于自动驾驶的讨论都被高估了。

当我们在讨论技术未来的时候我们应该谈什么？ Yossi VARDI认为，我们可以去谈论机器人、无人机、健康和大数据、人工智能、可穿戴设备、VR和AI，以及各种字母首字母的缩写。

Yossi VARDI指出，技术能让创新变得民主化。因为公司的创新越来越多，更重要的是，由于有几百万美元的人都可以去创办一家公司，都可以在任何一台笔记本电脑上通过web服务购买计算机处理能力，从而使创新变得民主化。

“在AI的帮助下，在大数据的帮助下，我们每年都在接近人类心灵理解的新境界。”Yossi VARDI说道。

Yossi VARDI指出，以色列有非常积极非常好的IT技术，除了OECD，还有很多其他好的技术，以色利是想用技术让每个人获益。社会分化不应该说是责怪政府，技术不能说带来了两极分化，应该说是边缘化。我们需做的事要让技术更有包容性，让所有人参与进来。（王上）