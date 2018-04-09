惠普Richard：要创造新价值 中国公司应更加全球化

惠普 公司亚太区总裁Richard Edmondson Bailey 公司亚太区总裁Richard Edmondson Bailey

新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。

在今天上午“未来的生产”分论坛上，惠普公司亚太区总裁Richard Edmondson Bailey对此发表了自己观点，他提到现在惠普是PC生产商，也是3D打印创新者，未来生产制造一定是数字化的，此外生产制造会受到各种因素驱动，现在供应链由数据驱动，有时候是消费者直接影响工厂，新趋势会做到更少浪费，更高效率。这些会影响资本和投资。此外有一些工作岗位会被取代。这样的变化需要时间，而且大家都有机会，教育和培训都要适应这样的变化。

Richard提到，无论哪个行业，都需要为客户增值，不管消费者还是做企业生产的。有一个趋势是，现在需要更加安全高效定制化产品，比如3D打印。

对于未来生产全球化这一点，Richard认为，所有中国公司都要更上一层楼，有时候中国公司致力于本土创新，但现在如果想持续创造股东价值，不能局限在一个地方，必须创造新的价值。（辛苓）