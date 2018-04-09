何小鹏：未来交通要做好 需从底层技术做起

何小鹏 现场图

新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在今天早上举行的“未来的交通”分论坛上，何小鹏就新能源汽车发表了自己的观点。

何小鹏提到未来交通应该是效率的提高，和出行半径的扩展。今天已经有数十公里。未来，无论铁路还是太空，都会让出行半径提高。

何提到，未来汽车的变化，可以参考当时从功能手机到智能手机的变化，有新的事物取代原来事物，出现新的应用模式，比如App store。现在汽车转变的时期还处在10年智能手机转化时期，未来，汽车作为数据的发动机和市场会耦合起来，现在要做的，是把制造汽车和使用汽车组织起来，让汽车公司从销售公司走到运营公司。

现在用户需求在变化，新的年轻用户有新期望。但目前在中国，做集成的多，底层的很少，很少人从底层科技重新考虑，小鹏汽车考虑的是做全新数据引擎，包括电子电器，做嵌入式，以及如何把品质的制造做好，要做到差异化就要从底层来做。

新的年轻用户在发生变化，他们如何坐高铁、船、车都有变化，就像共享单车的变化。小鹏汽车首先要造一台好车，如何把中国互联网能力放进去是小鹏汽车接下来要做的事。硬件和软件不同，它更困难。智能未来的核心是智能交通，未来的城市管理不是靠数据管理，而是大数据管理，两者有很大区别，企业的大数据和公众大数据，它们的安全管理和管控非常不同，这将是重中之重。（辛苓）