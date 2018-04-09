小鹏汽车何小鹏：G3很快有消息 即将宣布下一轮融资

何小鹏

新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在博鳌亚洲论坛上，新浪科技独家专访了小鹏汽车董事长何小鹏，他指出，G3很快有消息，并且即将宣布下一轮融资消息。

何小鹏指出，内部员工作为第一批小鹏汽车用户有很多反馈，车跟软件完全不一样，软件最爽的是看到问题可以马上 fix（修改），比如你在网站上看到一个问题就可以马上纠正了。车的话不一样，它有一个周期，一般需要10个月。

而关于员工的反馈，何小鹏说：“我们员工用车，第一，非常激动，因为是自己造的车；第二方面，我们可以看到很多细节，比如电的问题等，可以看到一些有趣的东西，比如自己想的一些东西，一周或者四周后能看得到。”

小鹏汽车首款上市量产车型G3本月底接受预订年底交付，何小鹏透露，小鹏汽车G3很快有消息，各方面现在准备的差不多了。

在今年1月底，小鹏汽车宣布B轮融资总额22亿元人民币。此次何小鹏告诉新浪科技：“很快还会有融资消息，此前钱还没用完，但三方面特别用钱，包括研发费、硬件费、销售体系的费用，小鹏汽车要在研发费用上投入巨大。”

何小鹏正在参与博鳌亚洲论坛今日上午9点-10：15的未来交通论坛，敬请关注新浪科技报道。（王上）