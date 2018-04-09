新浪科技> 业界 > 正文

菲律宾否决Grab购Uber东南亚业务 要求Uber继续运营

菲律宾否决Grab购Uber东南亚业务 要求Uber继续运营
2018年04月09日 08:55 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月9日早间消息，菲律宾反垄断机构上周六宣布，在其评估Uber将亏损的东南亚业务出售给竞争对手Grab的过程中，他们要求Uber继续在该国运营。

　　此举给这笔交易施加了新的障碍，在此之前，新加坡竞争监管者也因为审查而要求Uber将业务关闭的时间推迟一周。

　　“Uber既然遵守了新加坡反垄断当局的要求，延长了他们的应用运营时间，就表明他们也可以继续在菲律宾运营。”菲律宾竞争委员会主席阿森尼奥·巴里萨坎（Arsenio Balisacan）在声明中说。

　　Uber菲律宾业务原计划于4月8日关闭。

　　这家反垄断机构还要求Uber和Grab保持业务独立性，包括网约车和配送平台，以及乘客和司机数据库。

　　Uber拒绝对此置评，Grab尚未发表回应。Uber和Grab上月末宣布该交易，这也成为这家美国公司在亚洲市场的第二场撤退。

　　“Grab的实质性垄断会对乘客构成伤害。”菲律宾竞争委员会说，他们已于上周二开始评估该交易。

　　菲律宾交通部门将各个品牌的网约车总量限制在6.5万辆，而且每过3个月就会对数字进行一次评估。

　　在前CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）的领导下，Uber之前将中国和俄罗斯业务出售给当地竞争对手。该公司还在欧洲面临抵制、官司和禁令。一些出租车司机也批评该公司没有遵守与传统出租车相同的保险、牌照和安全规定。(鼎宏)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有