菲律宾否决Grab购Uber东南亚业务 要求Uber继续运营

新浪科技讯 北京时间4月9日早间消息，菲律宾反垄断机构上周六宣布，在其评估Uber将亏损的东南亚业务出售给竞争对手Grab的过程中，他们要求Uber继续在该国运营。

此举给这笔交易施加了新的障碍，在此之前，新加坡竞争监管者也因为审查而要求Uber将业务关闭的时间推迟一周。

“Uber既然遵守了新加坡反垄断当局的要求，延长了他们的应用运营时间，就表明他们也可以继续在菲律宾运营。”菲律宾竞争委员会主席阿森尼奥·巴里萨坎（Arsenio Balisacan）在声明中说。

Uber菲律宾业务原计划于4月8日关闭。

这家反垄断机构还要求Uber和Grab保持业务独立性，包括网约车和配送平台，以及乘客和司机数据库。

Uber拒绝对此置评，Grab尚未发表回应。Uber和Grab上月末宣布该交易，这也成为这家美国公司在亚洲市场的第二场撤退。

“Grab的实质性垄断会对乘客构成伤害。”菲律宾竞争委员会说，他们已于上周二开始评估该交易。

菲律宾交通部门将各个品牌的网约车总量限制在6.5万辆，而且每过3个月就会对数字进行一次评估。

在前CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）的领导下，Uber之前将中国和俄罗斯业务出售给当地竞争对手。该公司还在欧洲面临抵制、官司和禁令。一些出租车司机也批评该公司没有遵守与传统出租车相同的保险、牌照和安全规定。(鼎宏)