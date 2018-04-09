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人大副校长吴晓求：扫码支付500元/天的限制不恰当

人大副校长吴晓求：扫码支付500元/天的限制不恰当
2018年04月09日 13:11 中青在线
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　　人大副校长吴晓求：扫码支付500元/天的限制不恰当

　　王林 任明超/中国青年报·中青在线

　　中国人民大学副校长、金融研究所所长吴晓求今天在博鳌亚洲论坛2018年年会接受采访时，对此前引起争议的扫码支付限额提出了意见。他认为，这类规定并不恰当，金融监管机构应该研究金融科技工具，尤其要研究老百姓为什么喜欢。

　　从4月1日起，央行发布的《条码支付业务规范》正式实施。《规范》将扫码支付分为四个风险等级，其中对风险防范能力等级最低的静态条码，央行规定同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。

　　对此，吴晓求表示，金融监管机构不应该把移动支付等创新的金融工具逼回传统的监管体系中，一定要研究老百姓为什么喜欢。“500块一天（的额度限制），这吃两顿饭就超过了，我不认为这些规定是恰当的。”

　　在他看来，余额宝等工具解决了部分中低收入阶层的理财收益问题，扫码支付也方便了很多消费者和小商家。对于这类基于科技金融工具，金融监管机构应该认清发展趋势，“要顺着趋势走，不要逆着趋势来”，要认真研究科技金融，通过这类手段实现金融的普惠效应。（原标题《人大副校长吴晓求：扫码支付500元/天的限制不恰当》）

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