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董明珠：格力电器仍是人工解决生产力 AI时代不恐慌

董明珠：格力电器仍是人工解决生产力 AI时代不恐慌
2018年04月09日 11:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在未来的生产论坛中，提及人工智能的到来，格力电器董事长董明珠指出，不感到恐慌，而是感到骄傲。在她看来，自动化了并不代表未来的生产，人的思想和智慧才代表未来的生产。

　　董明珠指出，格力电器完全靠人工解决生产力，但人要改变自己思维，当前企业更多的是培养人的智慧，效率提高，所以这个时代，让产品更精准了，满足了人们生活品质的要求。所以，人工智能时代，不感到恐慌，而是感到骄傲。

　　董明珠解释称，现在的人不是原来那样一个螺丝钉，今天更多的是让员工尽可能的发挥创造。

　　“人工智能时代，应该还是要围绕让用户满意，还是以消费为导向进行产品研发。”董明珠说到。

　　在董明珠看来，无论时代怎么变化，都要敢于创新，敢于挑战。未来，如何培养人才更重要。创新与挑战在一个企业是必不可少的两个词，自动化了并不代表未来的生产，人的思想和智慧才代表未来的生产。

　　董明珠格力人员队伍的变化，她说：“企业应该把人变为有用的人，把体力变成智商。目前格力8万人，12000人是技术研发人员，产值1500亿，队伍建设有很大的变化。时代不会淘汰人，只会淘汰不想做事的人。技术创新是永远存在，关键是人的创新，需要思考。”

　　谈及贸易战，董明珠认为，世界应该携手发展，贸易战不应该发生，世界应该敞开大门。（王上）

董明珠人工智能
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