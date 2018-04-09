黑莓程守宗谈无人驾驶：数据安全最重要

新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。BlackBerry执行主席、首席执行官程守宗出席未来交通论坛，并参与讨论。他指出，无人驾驶数据安全是最重要的。

程守宗认为，无人驾驶仍然是一个超前的话题，或许在10年后会有实现。我们所关心的是，电动自动驾驶汽车如何应用数据，数据又如何运作，这与安全休戚相关。另外，市场谁来主导在未来交通中至关重要。政府方面很有作用，无人驾驶远比想象的复杂。

程守宗指出，毫无疑问，在环境经济方面，自动驾驶平台是明显有好处的，我们还是需要自动驾驶，数据证明，自动驾驶能减少80%的伤亡。值得关注的是未来年轻人看重什么，如果安全问题，黑莓现在做的，就关乎安全和数据以及技术商业化。但不得不说，这个行业必须要有一个标准，有一个政府的标准，必须建立一个最低安全标准。

2016年，黑莓已经进入无人驾驶领域，今年与百度无人车方面达成了合作。程守宗谈到：“今年初，我们和百度签了一个提供安全软件的协议，百度可以利用我们的安全软件建立平台。他们管这个叫‘自动平台’，我不会用‘自动’这个词，因为‘自动’这个词远不能形容这个平台，我们看到了平台的更多功用。我们的产品是未来自动驾驶汽车的一部分，帮助汽车思考，分析，为其提供基础架构，也可能为未来的政策制定提供参考，这些都是非常重要的事情。”

谈及无人驾驶安全的问题，程守宗认为，数据安全是最重要的，数据是谁持有的，如果是个人持有数据，那政府是否有权力介入这个系统？企业是否有权力进入用户数据库？这些其实是众说纷纭的，但这是关乎每一个人的事情。（王上 辛苓）