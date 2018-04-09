沈晖：机器比人开车安全 威马汽车下半年大批量交车

沈晖参与讨论 现场图

新浪科技讯 4月9日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在未来交通论坛上，威马汽车技术有限公司创始人沈晖出席并参与讨论，在他看来，只要数据安全，机器开车肯定比人开车安全。

未来出行即服务，现在说是汽车，是一个软硬结合体，而未来应该叫移动空间，强调的是时间，强调的是效率，应该是基础设施的连接。所以移动空间，一个是连接，一个是服务。这也是我们正在做的事情。

对于软硬件结合能带来的不同，沈晖指出，我们目前做的事情，有各种高科技，动力来源，内燃机，纯电动，现在核心是动力高科技什么时候能量产到普通用户能用还是个疑问，包括特斯拉，我认为还是小众的产品。电动智能车能否普及，做到安全可靠，是我们最看重的事情。

沈晖认为，自动驾驶未来的应该是安全的。在他看来，只要数据安全，机器开车肯定比人开车安全。但是，PPT造车也好，视频造车也好，现在都没有做到，希望威马汽车能够做到。

谈及安全问题，沈晖认为，物理安全方面，电池的安全比油箱更安全，而中国的电池标准比欧盟更多一个标准；汽车联网方面，中国都在推进安全问题。

谈及中美贸易战，沈晖提到：“伊隆-马斯克认为中国市场对外国厂商不友好，这说明伊隆-马斯克不懂汽车行业。当然，如果特斯拉进不了中国，那中国汽车厂商肯定会更好的发展，肯定对我们是好处。”

在沈晖看来，年轻人需要的服务，不一定是产品。同时，沈晖透露，威马汽车的首款车今年下半年将大批量交车。（王上 辛苓）