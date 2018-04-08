特斯拉电动卡车Semi再获50辆订单 预计明年量产

【TechWeb报道】4月8日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉去年推出了电动卡车Semi，虽然目前还未量产，但已获得了大量的订单，最近其又获得了50辆的订单。

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此次的50辆订单来自亚利桑那州凤凰城的运输公司TCI，TCI公司在当地时间4月6日已对外宣布了这一消息。

据悉，TCI公司是在参观了特斯拉的电动卡车Semi之后决定订购50辆的。电动卡车Semi的原型车目前正在测试，最近停在了TCI运输公司，TCI公司的两位联合总裁Ryan和Andrew Flynn参观了这一电动卡车。

这并不是特斯拉电动卡车Semi在测试过程中首次收获订单，去年在密苏里州东部大城市圣路易斯曾获得了美国百威啤酒母公司安海斯-布希的40辆订单，随后在德克萨斯州获得了百事公司的100辆订单。

除了上述公司的订单，特斯拉电动卡车Semi的订单还有来自美国联合包裹服务公司UPS的125辆、阿联酋环境与废弃物管理公司 Bee'ah的50辆、美国联邦快递公司的20辆等。

虽然特斯拉电动卡车Semi自去年推出至今已获得了大量的订单，但这一备受关注的电动卡车目前还未量产，特斯拉方面是预计在明年开始生产。（辣椒客）