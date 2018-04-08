三星一季度利润创历史记录：得益存储芯片需求强劲

三星近5天股价

新浪科技讯 北京时间4月8日早间消息，三星电子公布的最新季度利润实现58%的强劲增长，超出市场预期，主要是因为存储芯片业务仍然非常强劲，抵消了市场对苹果显示器供应不足的担忧。

该公司在截至3月的第一季度内实现营业利润15.6万亿韩元（约合147亿美元）。此前分析师平均预计为14.5万亿韩元（约合135.55亿美元）。该公司第一季度营收达到60万亿韩元（约合560.88亿美元），此前分析师平均预计为61.3万亿韩元（约合573.03亿美元）。

第一季度业绩包括了2月发布的Galaxy S9智能手机的销量，在苹果iPhone销量低于预期后，这有望缓解市场对三星显示器业务的担忧。不过，手机和服务器对存储芯片需求的恢复会让这家电子制造商继续发布创纪录的年度利润。事实上，该公司已经在去年取代英特尔，成为全球销售额最高的半导体公司。

“存储芯片仍是三星的重要业务。”元大证券分析师Lee Jae-yun说，“不过，到今年年底的发展动力可能会放缓，原因是涨价幅度可能不如去年。”

三星股价今年以来累计下跌超5%，2017年则上涨41%。

这是“三星太子”李在镕今年2月被释放后发布的第一份财报。这位49岁的副董事长之后前往欧洲会见许多商业伙伴，并且还曾出现在加拿大。他的父亲李健熙2014年因心脏病入院后一直住院至今。

三星在发布最终业绩之前不会披露净利润数据和各个部门的表现，该公司可能会在4月26日发布最终业绩。

半导体业务为三星贡献了最多的利润，其128 GB MLC NAND闪存芯片今年第一季度环比降价10.7%，32GB DRAM服务器模块则涨价5.6%。

“价格有望维持高位。”法国研究公司Yole Development存储研究副总裁麦克·霍华德（Mike Howard）说，“从整个存储芯片业务来看，2018年很有可能实现更高的利润。”

在上月的股东大会上，三星对领导层进行重组，分割了高管和董事会的职责，以此应对外界关于透明度和问责制的要求。该公司股东也批准了50:1的拆股计划，并将在4月30日至5月3日的的停牌结束后生效。

“服务器需求抵消了iPhone X和中国高端手机销量增速放缓的影响。”KTB Investment & Securities分析师Kim Yang-jae在财报发布前的研报中说，“需求仍然超出市场预期。”(鼎宏)