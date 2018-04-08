金立被曝拖欠秋招学生解约违约金 副总裁:一定会支付

新京报快讯(记者曾金秋 实习生卢功靖)据网友爆料，今年1月份，金立集团解除多位校招生的合约，但承诺的违约赔偿金却未落实。4月8日中午，金立集团副总裁俞雷在微博答复学生称，已经和财务沟通，“应届生的解约费用一定要付。”

2017年10月，广州大学的学生陈晓参加了金立集团在广州大学的校园招聘会，应聘岗位是“手机项目经理”。通过面试后，他与金立集团签订了一份服务期为3年的就业协议书。协议书中写到，“本协议经甲乙双方签字盖章后即生效，学校鉴证登记后列入就业方案。如有违约，违约方支付违约金4000元。”

不过，在今年1月份，陈晓被金立集团人力资源部门通知解除合约。陈晓说，当时工作人员向他承诺，违约金会在年前到账，“但金立以‘正在办理手续’为由，一直没能履行承诺。”

来自西安财经学院的学生马腾告诉新京报记者，此前金立集团负责招聘的HR许多已不在职，“HR要么一直在推托我们，要么就已经是离职，我们也不知道跟谁要违约金。”

今日下午，记者就拖欠违约金一事联系金立集团人事部门，工作人员表示：“我们在想办法，情况一旦有好转，马上就会落实。”工作人员还介绍，此次被解约的校招生涉及全国多个高校，包括长安大学、广州大学、西安理工大学、长春理工大学等近90多名校招生。

今日中午，针对金立拖欠违约金一事，金立副总裁俞雷也在微博答复学生称，“我在盯这个事情，我和财务说了，应届生的解约费用一定要付。”

金立近期被曝陷入债务危机。4月2日，金立集团通过官方微博对外公布东莞工业园区目前运行状况的说明。该说明称，在引资保生产方案后，增加采取裁员降费用措施。公司已于3月31日正式发文，对园区部分员工通过协商解除劳动合同。此外，今年1月，金立董事长刘立荣41.4%的股权已被法院冻结，冻结时间为2018年1月10日到2020年1月9日。