揭秘区块链手机：黑科技还是伪概念？

陈佳岚、吴可仲

在资本热捧下，区块链概念公司、产品层出不穷。

手机行业也不例外。最近，包括糖果、长虹、联想等手机厂商先后发布区块链手机，但此举引发外界质疑。

《中国经营报》记者注意到，目前推出区块链手机的都是在市场份额上不占优势的品牌。IDC终端系统研究部高级分析师景溪直言，大的手机厂商还没有宣布涉足，从实际的使用场景来看与区块链的关联并不大，更多是停留在概念和宣传上。

“像糖果、长虹、联想这些品牌推出的手机并不算区块链手机。”能源区块链实验室创始人曹寅在接受本报记者采访时表示，“移动端的区块链是特别难做的，业内甚至认为今明两年根本不可能做出移动端的区块链系统。”

区块链概念争议

日前，联想推出了自家第一款区块链手机Lenovo S5 ，这是继糖果手机、长虹手机后，又一推出“区块链手机”的手机企业。

纵观上述三款区块链手机，联想主打安全，糖果和长虹则以当下火热的“挖矿”功能为卖点。

据悉，糖果创世版区块链手机是一款定位为“手机+区块链钱包+矿机”结合体的手机。该款手机无需任何额外操作即可定期获得“糖果积分”。该积分可用于兑换糖果实体商店和应用市场中指定的商品和服务，糖果方面称，这不是虚拟货币也不建议交易，但无法限制第三方交易积分。该款手机售价3999元。

实际上，业内早已对带有“挖矿”功能的“区块链手机”产生了质疑，在曹寅看来，是否利用了区块链技术要讲清楚该款产品用的是什么共识机制，有多少个节点，是公有链、联盟链还是私有链，这才是关键，什么都没有，则称不上是区块链。

而业界另一款“区块链手机”长虹 R8 麒麟手机售价也达 2999元，亦是一款挖矿手机，只需打开该手机内的Unicorn APP，点击一下开始按钮确保手机网络畅通，WiFi、4G网络下即可实现挖矿获得优克币。而并未向大众说明该区块链手机利用了哪些节点，并未说明用户获取优克币是如何评定的。当记者询问一位长虹手机的销售人员如何才能获得更多优克币，该销售人员表示没有统一标准，建议充电挖矿，保持网络、信号畅通即可。

在一个名为“优客智选-长虹R8麒麟用户群”的微信群里，本报记者了解到，一位用户前四天分别挖到了240个、380个、1400个、1000个优克，“第四天前5个小时挖了900个，后3个小时则只挖了100个。”

Unicorn是一个移动信任网络的生态体系，后续将推出围绕UIC生态的各种应用。据长虹董事长郭德轩介绍，长虹R8麒麟手机是长虹通信专为Unicorn开发的首款搭载Unicorn区块链手机。其基于POW共识算法、设备指纹技术、LBS位置服务，是一款可以挖矿的手机，并且能用区块链记录指纹和地理位置等信息。此外，记者了解到，用户所挖的优客币可用于UIC应用市场下载收费APP及应用程序中的增值服务付费。

一位长虹手机的销售人员表示，该项目后期会上交易所。另一位用户接连买了十台长虹R8麒麟手机纯粹为了挖矿。他表示很期待后续开发出来的生态体系及ICO（首次币发行）。

联想方面则表示，联想的这一区块链手机主打安全，联想S5在加密安全支付空间——Z空间支付区域系统从底层用上了“区块链”技术，多项专利护航、解决支付安全难题，保障用户的账号、密码以及网络购物的安全，并从底层支持区块链技术。由此可以让支付更安全。业内也对联想手机利用的加密安全产生了怀疑。

曹寅认为，区块链解决安全的问题与常规意义上解决的安全问题并不在同一维度、一个范畴上。加密安全没必要搭上区块链。常规意义上的安全指的是如何防止黑客破解密码，不会被黑客入侵。对于支付而言，支付需要加密，单独加密就好。

“区块链安全解决的是银行、阿里类的支付安全，银行为用户提供交易，用户对银行和阿里而言便是单项透明的，向谁转账、转账了多少，银行、阿里可以看得一清二楚，但由于区块链本质上是一种公开账本，拥有去中心化、多个节点透明同步，也就解决了我不需要阿里、常规银行机构就能够实现这样一个支付体系，没有人可以偷看你的底牌，”曹寅向本报记者表示，安全加密并非是适合区块链的应用场景，区块链是用来形成分布式、去中心化共识的，与加密安全并没有太大关系。

对于具体技术细节及这些质疑，本报记者曾向长虹手机、联想方面咨询，联想手机方面表示“目前没有其他信息了”。长虹手机通信公司方面则以长虹手机区块链手机正在起步阶段为由婉拒了本报记者的采访。

中小品牌的生存困境

值得注意的是，上述三家手机品牌在国内手机市场的份额都很小，长虹手机及糖果手机都属于小众手机，昔日的巨头联想在国内智能手机市场的份额也已跌出前十。联想此次发布会，也被外界解读为是宣告联想自有品牌正式回归手机市场。

而事实是，众手机品牌商打出区块链概念手机，普遍被认为是蹭热点或噱头营销。区块链对于联想而言，或许并不是一条捷径。

目前，大的手机厂商还没有宣布涉足该领域，在此前，业内传出华为要做“区块链手机”，也被华为终端董事长余承东亲自辟谣：“连我都没听说过。”在业内人看来，移动端的区块链技术或许难度更大。

曹寅告诉本报记者，他们发现很多应用场景不需要、不适合区块链，“大企业评估之后认为将区块链应用在手机操作过于复杂，商业模式设计难度大，此外，还需面对监管趋严的态势，所以大公司就放弃了想法，而部分小公司认为区块链好，希望借此炒作一把。”

在第一手机界研究院院长孙燕飚看来，目前阶段，区块链手机离普通大众还太过遥远，使用区块链是有难度的、用户也炒不了币，区块链手机最多可以让大众接触区块链的一些应用，并非所有的人都会去买这个手机。

在过去一年智能手机市场洗牌后，国内智能手机市场由此前的倒三角变成如今的T型、寡头市场格局，前五名智能手机厂商占据近八成的市场份额，小品牌手机厂商生存空间压力变得更大。

国内智能手机销量在经过2015~2016两年快速增长后，2017年回落至-11.6%，2018年前两个月市场销量增速甚至下降至-26.2%。早在2015年中国智能手机市场已由增长阶段转为平稳发展期，中国智能手机市场也已趋于成熟，高增长难以持续。

前瞻产业研究院预计，2018年中国智能手机销量约为4.5亿部，整体增长速率呈现出下降趋势。手机行业进入新一轮寒冬。

在手机市场竞争激烈、同质化严重的今天，各家手机厂商竭力在打差异化创新。

景溪表示，目前来看区块链手机并不能成为推动手机市场的主流推动力，用户的刚需还是聚焦在屏幕、摄像等方面，这些也是大厂商目前主打的重点。国内一家手机厂商工程师则认为，对于手机厂商而言做好产品、做好体验、做好设计才是王道。