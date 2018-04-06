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知名音箱品牌Sonos筹划IPO事宜：招聘信息暴露玄机

知名音箱品牌Sonos筹划IPO事宜：招聘信息暴露玄机
2018年04月06日 22:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，国外媒体报道，瑞典流媒体音乐服务提供商Spotify刚刚上市，苹果公司在音乐市场的另一家竞争对手Sonos也在筹划IPO(首次公开招股)事宜。

　　Sonos成立于2002 年，总部位于美国加州圣巴巴拉市，主要经营一体化无线智能音响、智能家庭影院音响，以及无线智能音响连接器设备。据《名利场》(Variety)网站报道，根据Sonos的招聘信息显示，这家公司正在筹划IPO事宜。

　　最近几周，Sonos开始招聘一些核心的法律和财务人员，要求他们拥有上市公司工作经历。其中，Sonos在一个岗位要求中明确指出，要准备上市公司财报。此外，Sonos还要求该职位申请人拥有公共会计经验，最好拥有在四大会计师事务所任职的经历。

　　另外，Sonos还在寻找新的法律总顾问，同样要求拥有上市公司的工作经验。Sonos写道，应聘者需要拥有在数十亿美元上市公司担任法律总顾问的经历。

　　对于IPO计划，Sonos保持沉默。该公司在一份声明中称，IPO是所有科技公司都在考虑的事情。

　　但之前，Sonos CEO帕特里克·斯宾塞(Patrick Spence)也并非否定IPO。斯宾塞去年曾在一份声明中称：“我们正在考虑IPO是否是下一个选项。我们正处在一个有利位置，公司规模不断壮大，盈利状况可观。”(李明)

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