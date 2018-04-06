华为总裁回应外迁传言:华为总部基地永远在深圳

来源：南方网

原标题：华为公司总裁任正非：华为总部基地永远在深圳

从一家用户交换机（PBX）生产公司销售代理到如今的世界级企业，华为用了30年。作为华为的创始人，任正非的各种“语录”流传网络，被称为管理思想家。由于较少公开露面，任正非在外界看来颇为神秘。

4月4日下午，深圳市人民政府和华为技术有限公司签署“扎根深圳，展望未来”合作协议。华为未来将有哪些创新举措？对于人工智能、区块链，任正非有怎样的观点？5G方面华为又有怎样的布局？对于华为全球布局，深圳所占的位置如何？华为公司总裁任正非在签署合作会后与媒体进行会谈。

“我们从未想过要外迁”

今年是改革开放40周年，任正非如何看待深圳改革开放历程？进入了改革的深水区，深圳应该往什么方向走？他的回答是：法治化、市场化，“我们认真去落实这六个字，发展前景就会很好”。任正非直言，深圳的营商环境总体已经很好了。

在深圳加强基础研究方面，任正非表示，深圳在投资基础教育上是积极的，开办这么多大学，每年增加投资几十所中小学，迟早基础研究会起来的。

对于外界关注的华为“外迁”传言，任正非回应道，华为“外迁”是不存在的事情，“我们从未想过要外迁，都是部分媒体炒作的。我们总部基地永远在深圳”。

未来仍聚焦主航道基础研究

华为完成董事会换届之后，外界传言称华为实际领导者还是任正非。对此，他这样回应：“这十几年来，华为是集体管理决策机制，所有的决策都不是我做的。我只是有发言权，跟大家讲讲我的想法。”

任正非表示，新董事会只是迭代更替，引入了一些新鲜血液。他说，第一代奋斗群体本着开放进取的哲学，历经30年，与18万员工共同努力，把一盘“散沙”转变成了团粒结构的“黑土地”，把“航母”划到了起跑线；奋斗集体要与全体员工一道，继续刨松“土地”，努力增加土地肥力，坚决为战略崛起而奋斗，再用二三十年时间，建立起清晰方向、有序组织、顽强奋斗的群体，与西方优秀公司一同为人类社会繁荣发展稳定服务。

对于华为未来是否会跨界、在新经济领域有其他考虑的问题，任正非表示：“我们不会做多元化业务，会永远聚焦在主航道上。未来二三十年，可能我已不活在世界上了，但相信后来的华为领导者仍会坚持聚焦。”

任正非说，未来华为的研发将主要投在主航道上的基础研究、人工智能部分基础研究和应用研究。“人工智能的突破主要是算法、算力和数据，这些都是很难突破的，我们跟随世界的投入前进，同步世界的发展。”他表示“区块链”对于华为来说，还没有提到日程上来。

任正非同时直言，华为现在的大企业病应该是很严重的。“有高层管理人员批判我们自己，说曾经对人的管理都是科学管理，现在怎么变成数学管理？这就是僵化教条了，机构太庞大、太沉重了。”他说，解决这些问题也不是一朝一夕，先炮轰，然后一点点小改革，只要看到了方向，就能慢慢改革，提高效率。