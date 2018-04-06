揭秘投资骗局：专找急需融资老板，骗至境外设赌诈骗

来源：检查日报

企业想要发展，离不开各种渠道的融资。然而，一些诈骗团伙抓住企业急于寻找融资的心理，设下连环骗局进行诈骗，安徽省合肥市庐阳区检察院就办理了这样一起境内外勾结连环诈骗案。近日，丁佳、吴浩、吴凤等3人被该院以诈骗罪提起公诉。

融资困难，恰好遇上几个亿“及时雨”

被害人郑某是安徽省一投资集团公司的老总。2016年上半年，该集团因开发房地产等项目，急需大笔资金。然而，融资之路困难重重，一直没有大的起色。2016年6月，郑某的朋友张某得知情况后，将合肥市一融资咨询公司的大股东吴某介绍给郑某。双方就郑某的企业融资问题进行了商谈。之后，吴某在其经常登录的房地产项目融资QQ群里发布了郑某的融资需求。很快，一个名叫“章薺燦”的人主动联系吴某，称其是“香港星展亚洲融资有限公司”的工作人员，对郑某公司的开发项目很感兴趣，该公司将会在近期派出两名高管来合肥进行实地考察，若是项目确有投资价值，将至少投资几个亿。吴某当即将情况告知了郑某，得知融资有了进展，郑某也颇为高兴。孰不知，所谓的“好消息”只不过是诈骗团伙精心策划的骗术开端。

上门考察，骗局一步步上演

2016年7月22日，丁佳、吴浩分别虚构“香港星展亚洲融资有限公司”副总“韩炳忠”和运营部副总监“林振伟”身份，在吴某的牵线下，到合肥对郑某的公司进行考察。在一番装模作样地了解情况后，丁佳、吴浩表示项目潜力很大，非常有投资价值，并承诺只要集团主席同意，至少能融资2个亿，取得了郑某的信任。

同年7月30日，吴浩使用一个归属地为香港的电话号码与郑某进行联系，称其集团主席“李家祥”在泰国曼谷开会，邀请郑某赴曼谷商谈投资事宜。郑某信以为真，8月3日只身飞赴曼谷。到达曼谷后，郑某当即被丁佳等人安排住进豪华酒店，第二天又被诈骗团伙租来的豪车接至另一酒店，与胡世富（在逃）冒充的“李家祥”商谈“投资”事宜。同时在场的还有陈建超（在逃）冒充的澳门赌王“王强”等人。

一把牌让被害人输掉350万

“几个亿的投资”商谈顺利结束后，胡世富等人以“离宴请时间还早，不如玩几把牌打发时间”为由，引诱郑某参加赌局。在故意让郑某赢取少部分钱款后，胡世富、丁佳等人相互配合，以“出老千”的方式，仅仅一把牌就让郑某“输掉”90万美元。牌局结束后，胡世富等人借机离开现场，陈建超要求郑某向指定账户汇款350万元偿还赌债。身材壮硕的吴凤则根据事先安排，进入房间恐吓郑某，给郑某施加心理压力。郑某只身在外，举目无亲报警无门，无奈之下只得电话联系自己公司人员转账。钱到账后，陈建超等人立刻联系专门洗钱的犯罪团伙，将诈骗所得赃款“洗白”，再按照比例分成。其中，丁佳分得56万元，吴浩分得53万元，吴凤分得19.8万元。郑某随后得以脱身，回去后即向公安机关报案。

2016年9月18日至2017年2月24日，丁佳、吴浩、吴凤等3名被告人相继被公安机关抓获归案。陈建超、胡世富等人案发后始终藏匿在境外，合肥市公安机关按程序层报公安部，通过刑事司法协助开展境外抓捕。目前，该案仍在办理过程中。

境内外合作，环环相扣欺骗性大

据办案检察官介绍，这是一个以陈建超、胡世富等境外犯罪分子为首，丁佳、吴浩等境内人员具体操作，再辅以“打手”“洗钱手”等外围人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪团伙。这种新型诈骗手段大致可分四步：首先，诈骗团伙通过网络社交软件在境内物色诈骗对象，主要以急于寻找融资，有一定财力的企业老总为主。而后，由两个人冒充境外财团的高管去和需要融资的老板洽谈，并抛出巨额投资的诱饵。第三步，等诈骗对象上钩后，以需要赴境外与所谓的财团老板当面谈判为由，将被害人骗至境外，再设赌局实施诈骗。最后，将诈骗得来的赃款迅速“洗白”，分赃完毕后，继续寻找新的作案目标。

检察官进一步了解发现，与上述犯罪手法如出一辙的诈骗案件不仅仅发生在安徽，在四川、河北等地也分别有被害人报案，最高的受骗数额达上千万元。检察官提醒，企业融资一定要通过正规合法的渠道进行，对意向投资单位或个人的背景要详解调查了解，切勿轻信邀请至国外或境外洽谈的说辞，谨防上当受骗。

（原题为《几亿境外投资说来就来？合肥庐阳：一境内外勾结诈骗团伙3名嫌疑人被公诉》）