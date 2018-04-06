开放不对等 中国安检企业走遍全球却在美遭遇入门难

原标题：开放不对等 中国安检企业走遍全球却在美遭遇“入门难”

全球约60亿美元的安检市场规模，美国独占一半，中国安检设备供应商在其中却难寻“立足之地”。

美国政府近期以“不公平贸易行为”指责中国，但实际情况是，中国的高科技企业在进入美国市场频遭“入门难”。美国政府常常把“对等开放”挂在嘴边，事实上，很多中国对美开放的领域，美国并不对中国开放。

“全世界的安检市场一半在美国。美国民航安检市场大量使用本土供应商的设备，几乎不用中国（并很少用其他国家）的设备。尽管我们也在努力开拓这一市场，但中间仍存在很多壁垒。”同方威视技术股份有限公司（下称，同方威视）相关负责人在接受第一财经记者采访时表示。

成立于1997年的同方威视，是全球领先的安检产品和安全检查解决方案供应商，其安检产品及服务已经进入民航、海关、铁路、公路、城市轨道交通、邮政物流、公安司法、大型活动赛事等诸多领域。包括荷兰、土耳其、印度等国机场，以及里约奥运会、索契冬奥会等大型活动均采用该公司的安检设备。

从1999年起，同方威视便计划开拓海外市场，2000年正式走出国门。2001年，同方威视进入澳大利亚市场，目前其安检设备已经遍布全世界150多个国家。国际化发展经验丰富，超过九成的欧洲国家采购同方威视的安检设备。

根据国际行业研究机构IHS2017年底发布的报告，2016年同方威视在爆炸物、武器和违禁品（EWC）探测设备全球市场中以13.6%的份额位居第三，而在全球货物及车辆安全检查系统方面已经连续五年保持全球第一的市场份额。

这样一家立足国内市场，在大洋洲、欧洲、亚洲、非洲、拉丁美洲和海湾国家等市场都有稳定业务的中国企业，其在美国发展却多有掣肘。

一般而言，机场安检设备由各国民航管理部门认证，再由本国机场自行购买。但据该负责人介绍，安检设备供应商在进入美国民航安检设备供应领域参与竞标之前，需获得美国运输安全管理局（TSA）出具的认证，而TSA又是采购者，这意味着美国的安检设备的认证方与购买方是相同的机构。

面对来自其他国家的设备供应商的认证和投标申请，上述机构的态度似乎总是暧昧不清。近10年来，包括同方威视在内的中国企业一直努力向TSA申请参加测试，但是TSA“既不同意，也不拒绝，就这么拖着。”

为了保持核心技术的先进性，同方威视平均每年会将销售收入的10%以上用于研发，公司约四成员工从事研发设计工作。 “我们的技术一直保持领先，我们的部分产品及技术好过美国本土供应商的产品”，公司相关负责人说。

“美国的相关部门采购安检设备时，尽管也希望被采购的产品技术过硬，但一涉及到国别问题，就不再拿技术作为唯一标准”，该人士表示，“其实在中国、欧洲、澳大利亚等市场，都是只要技术过关、符合当地标准，产品就可以进入市场，进行竞争。”

澳大利亚就是一个对安检设备开放的市场，澳大利亚客户实施了面向全球的设备采购，并根据自身需求考评供货商的研发、生产服务等一系列能力，从而选择合适的供货商和产品。凭借核心技术突出、定制化方案契合程度好等优势，同方威视目前是澳大利亚海关货物及车辆安检主供货商。同澳大利亚方面合作的18年中，同方威视一直为客户提供了良好的维修服务和持续的技术升级服务。

中国的民航安检市场也对海外开放。美国Rapiscan公司、德国史密斯公司、意大利启亚（CEIA）公司等多家外国知名安检设备供应商的金属探测门、手持金属探测器等民航安检设备，都通过了中国民用航空局（CAAC）的认证。部分设备也获得中国机场的采购订单。

而欧洲市场也同样秉承着开放、公平的原则，只要通过民航局的认证，供应商就可以进入竞标环节，通过公平竞争赢得市场。

由于美国在这一市场对外开放程度低，一直以来作为西方盟友的欧洲国家的供应商，也必须通过在美国设立公司、以美国本土公司的身份进入，才有资格通过认证和进入采购流程。

“我们通过律师了解相关法规和不成文的习惯之后发现，中国企业即便复制上述路径，通过认证的可能性也不大。”该人士对记者说。

上述人士也呼吁美国尽快改变歧视性做法，建立公平、透明的市场，这有利于全球安检市场的健康发展。