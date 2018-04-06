苹果高通专利纠纷愈演愈烈 库克将于6月27日出庭作证

新浪科技讯 北京时间4月6日上午消息，据彭博社报道，苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）将于6月27日就苹果公司与高通之间的专利纠纷出庭作证。

高通此前指控苹果公司向监管机构撒谎，给高通带来了麻烦，导致其在多个国家遭到反垄断调查。报道称，作为高通起诉苹果案件的一部分，库克届时将出庭并提供证词。

2017年1月，美国联邦贸易委员会（FTC）指控高通违反该委员会相关法案，称高通采用反竞争手段以及滥用其专利组合，维持在智能手机LTE芯片供应领域的主导地位。去年6月，一名法官裁决高通将面临反垄断指控。

高通还在韩国面临反垄断机构的调查。不过，苹果公司也被指控卷入这起案件。此外，今年1月，高通还被欧盟监管机构处以12亿美元的重罚，理由是高通向苹果公司支付费用，以便iOS设备只使用高通的LTE芯片。在韩国，高通则被处以1.03万亿韩元（约合9.02亿美元）的罚款。

自2017年初以来，高通和苹果公司就陷入了一场日益升级的法律争端。苹果公司此前指控高通对与该公司“毫不相干的”技术收取了不公平的专利费，要求法庭责令高通退赔10亿美元。

在与高通开始打官司以后，苹果公司及其供应商就不再向高通支付专利费用，而苹果公司坚持认为，高通按照相当于iPhone整个价值一定比例来收取专利费用的做法是不合适的。高通则称，该公司的专利技术是“每一部iPhone的核心所在”。

在苹果公司对高通提起诉讼之后，高通也对苹果公司提起了反诉，指控该公司违反了双方专利授权协议，发布虚假声明，怂恿多个国家的监管机构对高通采取行动。

高通此后一直寻求美国政府部门禁止进口iPhone，同时禁止向中国市场出口iPhone。对于高通这些举措，苹果公司则通过提出更多的专利侵权诉讼来展开报复。

考虑到两家公司的法律争端愈演愈烈，业界近来盛传苹果公司正考虑在未来的设备中弃用高通芯片，转而使用英特尔和联发科的芯片。（清风）