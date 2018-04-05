区块链媒体为什么成“割韭菜”帮凶？三无媒体受热捧

风口下的区块链媒体：

是公器，还是利益相关方？

来源：中国新闻周刊

本该在区块链市场理性引导的媒体

却在很多时候充当了利益相关方

区块链技术受到广泛认可，但在现阶段，对其投资仍需保持理性。

本刊记者/周群峰

本文首发于总第847期《中国新闻周刊》

“区块链一天，互联网十年。”

这句在创投圈广泛流行的话，是时下区块链火爆场景的写照。大意是说，有些人在区块链行业里一天挣的钱，相当于在互联网时代里十年打拼积累的财富。

尽管充满专业化词汇，但区块链的确成了风口。区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网后，又一次颠覆性的科技突破，其未来应用前景被广泛看好。

薛蛮子、徐小平等投资界大佬，也纷纷高调表示看好区块链。在区块链一次次引发资本狂欢的同时，从2017年下半年至今，数以千计的区块链媒体扎堆出现。

今年3月以来，在资本市场，关于区块链媒体的劲爆新闻，让人目不暇接。比如，上线仅26天的火星财经，估值1.5亿；某区块链媒体点击量不到200的一篇软文，要价10万元；一家区块链媒体年薪60万招聘记者，推荐成功者奖一部iPhoneX。

多位受访对象表示， 对资本席卷下的多个区块链媒体而言，“天价软文”“虚假报道”“赚取服务费”等乱象的背后，隐藏了区块链领域的一条完整的利益链，媒体在该链条中扮演的角色举足轻重。

“这个行业很多人都走火入魔了，搞坏了中国创投环境。”铅笔道—— 一家专注于创业者报道的创投媒体创始人王方在接受《中国新闻周刊》采访时直言。

在他看来，从区块链媒体到交易平台，加上中间站台的“顾问”，以及做白皮书的人等，构成了一条产业链。

“三无媒体”受热捧

在区块链受到追逐的同时，区块链媒体也受到热捧。

公开资料显示，从3月1日到3月9日，相继有区块之家、深链财经、金钱报、巴比特、火星财经、块连线、陀螺财经等七家区块链媒体宣布获得融资。

3月1日，深链财经宣布获得1000万天使轮融资；3月2日，巴比特宣布完成1亿元A轮融资；3月6日，火星财经宣布获得A轮融资，估值1.5亿人民币，此时距离其上线仅26天。

3月9日，陀螺财经公众号宣布获得700万天使轮融资。

关于区块链媒体的数量，目前没有一个官方的统计。创业黑马战略投资总监兼内容总监韦龑告诉《中国新闻周刊》，今年3月初，他们的一个调查显示，全国已有700多家区块链媒体，其中比较活跃的有200多家。

“现在，在腾讯微信公众号申请注册区块链自媒体时，含有‘区块链’三字的公众号名字已经无法注册。”

据雄心财经出品人王冠雄了解，目前区块链领域的大型专业媒体有十多个，如果算上公众号有上千个。另外，很多传统媒体也开通了区块链频道。

王冠雄称，这些区块链媒体大体上可分为四类：一、专业做区块链的媒体，比如金色财经、巴比特，这类媒体内容较全，有资讯、专栏、交易数据、攻略等，算是一站式的平台；二、资深的自媒体平台，比如火星财经、雄心财经。这类媒体往往是从互联网起家，对于比特币、区块链有深刻的认识；三、一些财经媒体开辟的区块链公众号；四、互联网门户开设的区块链板块，比如腾讯科技和新浪科技，都已经开了区块链板块。

区块链媒体的质量参差不齐。人民网旗下专注于创业与投资的“人民创投网”曾发文称，多数区块链媒体“无互联网新闻信息服务许可，无网络出版许可，无新闻工作者职业道德准则”，属于典型的“三无媒体”。

在这种背景下，区块链媒体为什么成为投资人的香饽饽？

多位受访的投资人表示， 主要还是受到2017年比特币价格上升，以及ICO造富神话的影响。投资人看到了媒体在ICO中起到的包装、造势作用，因而看好其发展前景。

雄心财经出品人王冠雄告诉《中国新闻周刊》，区块链、比特币真正火起来，是在2017年下半年有了ICO之后。很多人看到有人通过该领域的投资发了财，于是开始集中关注。

ICO，全称为Initial Coin Offering，源自股票市场IPO概念，是指区块链项目首次发行代币，募集比特币、以太币等数字货币的行为。

中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛说，在ICO投资用比特币或者以太币等，不要现金，“因为使用现金就涉嫌非法集资。现在很多人买不起数字货币，于是大家组团投资” 。

这一过程中，在这个圈内开始流传着很多传说：有人1天获得了33倍的回报；有的一个代币的价值被炒到相当于一套别墅；有的10万投入，一周后就变成了2000万。

财新曾报道称，央行相关人士研究了大量的ICO白皮书，得出的结论是：“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。”

2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等七部委发布公告，ICO被定性为未经批准非法公开融资的行为。此后，大量交易平台纷纷移至海外平台躲避监管。

币圈自媒体人“王团长”表示，币圈就是襁褓中的小baby，一点风吹雨打就会感冒流鼻涕。“我们经常看到一条捕风捉影甚至是凭空捏造的消息，引发市场大瀑布。”

多位受访者告诉《中国新闻周刊》，项目方和投资人赚钱的方式主要有两种：一是经过媒体宣传后，项目上市，大赚一笔；二是利用这股热潮，投资人借助媒体把一些空壳项目包装成区块链的项目，让他们去交易所发币变现。

区块链自媒体的大量涌现，被认为会助长区块链行业的泡沫化。财经评论员、数字货币分析师肖磊称，这会使得一些好项目更难让大家看到，而一些烂项目则通过大力度媒体投放进入大众视野。

新加坡一家接受比特币等虚拟货币的咖啡厅。图/视觉中国

炒作的逻辑

《中国新闻周刊》浏览多家区块链媒体页面，发现其内容大多涵盖行业信息、人物专访、数字货币报价等，也有媒体表示要做行业内的深度报道。

据铅笔道报道，区块链媒体的文章大多非原创，内容从各大媒体（含国外）转载；文章占比最大的是1000字以下的短资讯；公司报道数量较少，字数在1500至3000字。

多位受访者称，区块链媒体收费都是明码标价，不过他们往往不直接要钱，而是收取比特币或以太币等。

区块链媒体虽然众多，但真正大型专业的媒体只有10多家，比如币世界、金色财经等，他们被业内称为“头部媒体”。

人民网旗下的“人民创投”3月17日透露称，区块链“头部媒体”币世界的营销报价为，快讯单条2个以太币（价值约1万人民币），专访一篇15个以太币（价值约7.5万人民币）。

该文还称，一些区块链 “头部媒体”月收入最高能到2000万元~3000万元。非头部的区块链媒体报价则要低很多，比如一家非头部的头条号、微信公众号、微博等渠道的单条报价在800元左右，但其单月收入也能达到十几万。

铅笔道曾援引一位信息源的说法称，某家他从未听过的区块链媒体，在收费很低的情况下，2017年纯利润达到了2000万元。

还有区块链媒体将内容打包，售卖高价套餐。“圈内某家头部媒体的套餐为：3篇文章（报道）+12条快讯，报价5个比特币，价值约31.5万元人民币（截至3月2日）。”一位知情者告诉《中国新闻周刊》。

铅笔道创始人王方说，区块链头部媒体之所以获得高额收益，还可能与有偿新闻相关。

他称，一位投资人曾向其透露，业内有多家区块链媒体打着内容旗号，事实上是做软文。一个在业内广泛流传的故事是，有一篇点击量不到200的软文，报价高达10万元/篇。这家媒体成立不久，今年刚刚宣布获得融资。《中国新闻周刊》向该媒体求证天价软文一事，未得到回应。

多位受访的投资人和区块链媒体人称，点击200、收费10万这个案例，在区块链圈子里算是极端的案例，没有代表性。

还有的区块链媒体基于自身的利益，会策划虚假报道。王冠雄称，区块链或者比特币的新闻，很容易引发比特币价格的波动，通过新闻炒作，能够影响比特币的价格，很多人可以从中牟利。

他举例称，某家媒体放出比特币要被严厉监管的假消息，就会有人抛售比特币，比特币大跌，他们抄底吃进，然后再发布几条利好的消息，比特币大涨，他们再卖出比特币。

“最近有个空气币，先是被说成要被BAT收购，然后又辟谣否定。在这个过程中，庄家很容易从中获利。”

另外，有的采编人员专业素质较低，也会造成假新闻。

一位采访对象表示，由于比特币和区块链在境外的活动空间较大，目前区块链资讯多来自于境外，翻译海外区块链新闻是目前很多区块链媒体资讯的主要来源，这对编译者的外语水平和区块链知识都有要求，一点细微差错都有可能曲解原文本意。

由于原创能力匮乏、编译水平有限，区块链媒体间的抄袭纠纷时有发生。

2月21日，链得得创始人赵何娟连发两条朋友圈，怒怼金色财经侵权其文章《第一家“跑路”的交易所出现，以德停止交易》，“你们太不要脸了，不是第一次抄了，不是第一次侵权我们了。”

一位受访业内人士说，真正有能力的采编人员还在观望，而区块链媒体招进来的采编人员，很多都不太懂技术，有时候难免会出现差错。

这位业内人士说，区块链媒体要求的是既懂区块链、又懂媒体的复合人才。但是区块链市场膨胀太快，媒体从业者跟不上这种需求，一时间出现真空，结果是很多不具备采编资格的人进入了这个行业。

在竞争激烈的背景下，区块链媒体也逐渐重视原创性和采编队伍水平。

“月薪3万招聘记者、6万招聘编辑。”“年薪60万招记者，推荐成功后推荐人获得一部iPhoneX。”类似这样的区块链媒体广告，虽被质疑有自我炒作的成分，但也反映了当前区块链媒体“抢人”的迫切心情。

据BOSS直聘数据显示，2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已达到2017年同期的9.7倍。

“区块链媒体现在对于人才是求贤若渴，包括编辑、记者、运营、技术，都需要。”一位已经跳槽至区块链媒体的前传统媒体人说，“现在的问题是，媒体实在太多了，竞争无序。”

创业黑马战略投资总监兼内容总监韦龑则说，大多数区块链媒体广告费没有所传的那么夸张，刊例价格和传统媒体也差不多。原来一些区块链媒体主要靠翻译国外文章，缺少深度和原创文章，现在有的区块链媒体也想往深度走、做测评，也算是一种积极的变化。

“割韭菜”

除了一些收费的资讯、专访等栏目，许多区块链媒体页面上都有硬广告。

一位区块链媒体人告诉《中国新闻周刊》，很多广告都是广告主自己写好后，花钱放上去的。很多投资人和广告主并不看重媒体的权威性，也不在乎有多大点击量，他们针对性很强，只想让媒体背书，以便于“割韭菜”。

“主要能针对性地让‘韭菜们’看到就行了。内容出来后，项目方会积极通过微信群等多种方法传播扩散。”

“割韭菜”，指庄家低位买入，炒高币价，等散户进来后再高价卖出获利，接着再砸盘砸到低位，重复以上套路。而散户就像“韭菜”一样，割完一批，又有新的一批入场。

铅笔道曾发文称，由于币圈信息严重不对称，“韭菜”的判断力比二级市场的股民更差，媒体品牌背书的作用更加凸显。

据王方了解，很多区块链项目若要ICO，大致需要经过10个步骤：1．向ICO前辈老司机学习套路；2．外包技术，制作白皮书；3．找大佬站台；4．联系海外基金会、注册公司、律师认证等；5．私募；6．巨额交易费搞定交易平台；7．打点媒体刷一波宣传；8．上线发币；9．坐庄操作价格；10．收割韭菜。

多位受访者称，区块链项目在ICO过程中，媒体的品牌背书是利益链上的重要一环。“市面上有那么多要做ICO发币，都需要包装来说服韭菜，而这靠的就是投资人大佬和媒体。”自媒体人李慕阳称。

王冠雄称，在区块链媒体中，存在“裁判下场踢球”的现象。他称，在传统金融领域，券商和交易所以及媒体往往是独立的个体，如果三家是一个主体，就很容易滋生腐败，最终受害的是广大的中小投资者，他们被当成“韭菜”赤裸裸地收割。

据王冠雄了解，在区块链媒体中，有些不但圈内颇有影响力，还掌握着交易所，自己还运作项目。这种项目在自己的媒体上大肆宣传，轻松在自己的交易所上线，就算是“空气币”，也会被抢购一空。

人民网旗下“人民创投网”发文直指，区块链垂直领域头部“媒体”金色财经的创始人杜均，同时也是数字货币交易所火币网、节点资本的创始人。身兼数字货币“媒体”、承销商、坐市商三重身份，金色财经不单是一个服务于投资者的媒体平台，更像是为“割韭菜一条龙”服务的一个重要工具。

创业黑马战略投资总监兼内容总监韦龑也向《中国新闻周刊》表示，过去传统的创投媒体，只负责报道投融资情况、宣传企业等，不影响交易端的决策和市值。“现在做区块链媒体，经过ICO后，区块链媒体本身就成了创业公司。而且通过写某某币很火，影响交易决策，带动其价格上涨，里面利益很大。”

他称，在币世界等交易平台推出一种虚拟货币后，区块链媒体多报道一些该币的利好，引起大家关注都去投资的话，区块链媒体会得到一部分募资份额。

一位区块链媒体主编告诉《中国新闻周刊》，很多区块链媒体跟交易所有交情，他们会帮着推销项目，成功后大约可以向项目收取2个比特币。“一些项目方也舍得在媒体身上花钱，因为上市后能募集更多钱。”

这位主编表示，媒体看似前沿，其实在这个利益链上所处的位置还是比较末端。项目方为了尽快上市赚大头，会很舍得给媒体砸钱。“出这点血根本不是事儿，关键是利用媒体能迅速扩大影响力，让人愿意买他们的币，能达到这个效果钱就没白花。”

王方称，天价软文等是区块链媒体最表面的收入，其真正的利益是直接参与交易：推荐项目ICO，打通交易平台，有些甚至从中获取高昂服务费，最高可达募资额的40%~50%。

某国内知名数字货币交易平台的一位负责人告诉《中国新闻周刊》，交易所上币有严格的评判规则，一个项目如果想在交易平台进行交易，平台会综合评估其实力。

不过该负责人也表示，很多区块链媒体也会在项目方和交易所中间牵线搭桥，将项目引荐给交易平台负责人。

相比对媒体的重视，部分区块链项目在白皮书的制作上却有些敷衍。

据王方了解，很多区块链项目白皮书的真实性都存疑。因为制作白皮书的一方会考虑自己买了项目后，还有更多的韭菜来接。“他们甚至不在乎这个项目是干啥的。这是一个严重的卖方市场。”

为让普通投资人看懂、看清形形色色的区块链项目，区块链媒体“区块链大本营”推出了国内外区块链项目评级栏目——火镜评级。

“区块链大本营”一位负责人告诉《中国新闻周刊》，火，指的是区块链行业火爆的现状；镜，希望这个栏目成为“万币齐发”“妖孽横行”的区块链时代的一面“照妖镜”。

该负责人称，火镜评级项目汇集了国内众多区块链技术专家，专家组更多会以白皮书为基础，对项目做深入点评，以此让人能辨别出该项目到底值不值得投资。

据悉，“火镜”已经做了两期，其中第一期做了某区块链项目的白皮书。专家组通过五个维度评审，认为该白皮书得分5.6（总分10分），问题包括：对生态系统的叙述不完整，对于白皮书架构也不完整，短短12页，竟然连团队介绍都没有，除了这些，竟然还出现了很多错别字。

该项目在2018年2月23日上线进行交易时，从开盘价0.09231美元，一度飙涨至80美元，随后稳定在4美元左右，涨幅让人目瞪口呆。

据了解，该项目此次上线交易，一共发行70亿代币，流通量为35亿个，按4美元一个计算，总市值高达280亿美元。

王方表示，跟牛市一样，区块链总有泡沫破裂的时候，很多人涌入这个市场，都想赶在泡沫破灭前完成募集资金。“但里面隐藏的风险也挺大，被割的韭菜早晚会醒悟，不愿意赔钱，其他韭菜又不来，韭菜没了后，发币人就不给钱了。”

自律与他律

2018年3月15日，由钛媒体集团创始人、链得得创始人赵何娟发起倡议，数十家区块链媒体共同发起的区块链行业媒体自律公约组织，在消费者保护日这天，在中国人民大学正式缔结《区块链行业媒体自律公约》。

活动当天，已有超过40家媒体，在自己的官方网站发布了自律公约声明。声明称，审核和发布所有信息均应秉持客观与专业原则，禁止以负面报道为由要挟收取任何一方费用，绝不蓄意散布虚假信息（无论利空还是利好）误导或欺骗投资者，扰乱市场。

赵何娟告诉《中国新闻周刊》，从行业自律角度讲，还是应该打造专业的职业规范。“区块链媒体行业内还是有很多想认真做事的人，大家也看好区块链前景，所以想以认真和专业的态度做些事。”

有评论认为，在区块链这个造富风口之下，单靠媒体平台自身的约束力对所产出的内容进行把控是很难实现的，还需要监管部门出台政策和措施来约束，司法机关也要对违法行为及时查处。此外，对于自媒体来说，运营平台也需承担起监督和审查的责任。

近段时间，针对虚拟货币和区块链媒体的整顿大幕已经开启。

3月29日，央行官网发布消息称，央行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议，会议就2018年重点工作做出部署，其中提到，将开展对各类虚拟货币的整顿清理。

当日，交易平台Bitstamp和GDAX数据都显示，比特币跌破8000美元，3月跌幅接近25%。除了比特币，其它数字货币也集体下跌，以太币大跌7%，瑞波币大跌6.61%，莱特币跌9.5%。

早前 ，在2017年数博会区块链主权管理与应用创新高峰论坛上，中央网信办信息化发展局副局长张望也强调，中央网信办信息化发展局将加强相关政策研究，通过密切跟踪全球区块链发展的态势，掌握中国区块链发展的情况，评估可能存在的风险，积极开展相关研究，为制定政策奠定基础。

王冠雄称，区块链现在特别需要科普，一方面不要神化它，说它几乎是万能，也不要妖魔化它，说它是庞氏骗局。“区块链需要声量。现在从比特币到区块链都被严管，整个行业在中国已经处于休眠状态，区块链技术需要普及，行业需要拉拉队。”

《光明日报》在《区块链技术将如何改变生活》一文中表示，在高度重视区块链技术带来巨大变革的同时，也要理性看待它面临的风险和挑战。

某专注于区块链行业的风投公司创始人告诉《中国新闻周刊》，行业资金量大的时候，会有大量创业公司进来，产生大量行业媒体也是正常。今后，随着区块链技术越来越被人熟悉，相关监管措施落地后，投资人的投资也势必趋于理性。

该投资人称，如果一个团队跑路了或出现欺诈行为，对投资人也是伤害。所以，他们现在投资的时候，会派公司专业的法务团队和财务团队去调查这个团队背景。

该投资人称，他们也接触过一些区块链媒体，他们的投资逻辑跟传统VC的投资逻辑一样，也要看这个团队的内容生产能力到底有多强，能不能存活下来，团队对未来发展规划到底清晰与否。

“我们今年前3个月时间，看了200个项目，只投了3个项目，其中没有区块链媒体。”

这位投资人并不是特别看好区块链媒体的长久影响力。“任何一个行业早期需要信息，需要媒体，行业成熟后，媒体在里面价值就小了”。

值班编辑：寒冰