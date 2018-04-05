澳大利亚宣布对Facebook数据泄密丑闻展开调查

新浪科技讯 北京时间4月5日午间消息，澳大利亚周四宣布对Facebook展开调查，以确定这家社交媒体巨头是否违反该国隐私法。在此之前，Facebook证实有30万澳大利亚用户的数据可能在未经授权的情况下被第三方使用。

Facebook周四宣布，大约有8700万个人用户数据被不当分享给政治咨询公司Cambridge Analytica，主要都是美国用户。媒体之前估计受影响的用户约为5000万。

澳大利亚隐私专员阿杰莉娜·法尔克（Angelene Falk）在声明中表示，由于此事影响范围遍布全球，她的部门将会与其他国家的监管者展开商讨。

Facebook驻澳大利亚发言人表示，该公司将全面配合此次调查，他们最近也刚刚更新了隐私设置。

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在电话会议上对记者表示，他接受外界因为数据泄露对他进行的责备。

扎克伯格计划于下周就此事出席美国国会的两场听证会。此次数据泄密事件引发了世界各地立法者和监管者的广泛批评。

总部位于伦敦的Cambridge Analytica曾经在2016年美国总统大选期间服务于特朗普竞选团队，该公司对Facebook估算的受影响用户数字提出异议。该公司表示，他们从研究人员那里获得的Facebook用户数据不超过3000万人。

在澳大利亚宣布调查决定之前，新西兰隐私专员上周也表示，Facebook已经违反该国法律，而Facebook则对这项指控表示失望。

澳大利亚的竞争监管者已经开始调查Facebook和谷歌是否破坏了新闻媒体，从而对损害了发行商和消费者的利益。(鼎宏)