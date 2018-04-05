2017苹果商店应用数量首度下降 Google Play增幅明显

新浪科技讯 北京时间4月5日上午消息，据国外媒体报道，数据统计显示，2017年苹果App Store中的应用数量首度出现了下降，从年初的220万个下降到了年底的210万个。自2014年以来，App Store和Google Play的发展轨迹非常相似，但是2017年却出现了变化，Google Play应用数量持续上涨的同时，App Store的应用数量却出现了下降。

相比之下，谷歌的Google Play安卓应用商店则继续上涨，2017年底Google Play中的应用总量达到了360万个，当年涨幅达到30%。

App Store应用数量下降的原因目前还不明确，但是据Appfigures推测，造成这一现象的原因有可能是苹果加强了对应用的审查，以及iOS 11系统不再支持32位应用。另外，从2016年年底开始，苹果在App Store上移除被开发者放弃以及存在问题的应用，这一行动也有可能让App Store的应用数量出现减少。苹果方面表示，他们的这一做法是为了保证App Store中应用的质量，只有高质量的应用才能存在在App Store中。

在提高应用审查标准的背景下，App Store中新应用上架的数量也有了较大程度的下降，下降幅度达到29%。这也是自2008年以来，苹果App Store新上架应用数量首次出现下跌。2017年全年，iOS开发者共在App Store中上架了75.5万个新应用。相比之下，Google Play在2017年共上架了150万个新应用，年比上涨17%。

除了新应用减少之外，还有报告指出越来越多的开发者开始从iOS平台转到了安卓平台之上。2017年，开发者将1.75万个iOS应用移植到了安卓平台上，而只有7500个安卓应用被移植到了iOS平台上。目前，大约有45万个同时支持iOS和安卓平台的应用，占应用总量的将近8.5%。

这份报告还指出，无论是在App Store还是在Google Play上，最受欢迎的应用都是游戏类应用。(永妍)