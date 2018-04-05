加会一场：扎克伯格4月10日将前往参议院作证

新浪科技讯 北京时间4月5日上午消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）下周将会就英国政治咨询机构利用Facebook数据对美国大选进行干扰一事在国会委员会面前进行作证。

扎克伯格将于4月10日向美国参议院司法和商务委员会进行作证；4月11日向众议院能源和商务委员会进行作证。

众议院能源和商务委员会共和党主席格雷格·沃尔登（Greg Walden）以及民主党主席弗兰克·帕洛内（Frank Pallone）在一份声明中表示：“这次听证会是一个很好的机会，让我们能够更好的解决数据隐私事件，让所有美国人都知道他们的线上信息都发生了什么。”

几周前，有媒体曝出Cambridge Analytica在Facebook上盗取了大量用户数据，在美国大选期间该机构利用这些数据为唐纳德·特朗普（Donald Trump）的竞选提供了协助，据悉有5000万Facebook用户的数据被盗取。此事曝出之后，Facebook一直处在水深火热之中。

Facebook于3月宣布，他们已经关闭了Cambridge Analytica及其母公司的账户，并且聘请了法务审计，对该机构进行了调查，确定他们是否依然掌握着这些数据。

Facebook还表示，他们将会对所有在2014年访问了用户数据的第三方程序进行调查，并且将会对开发者的数据访问权限进行严格的限制，还将会推出一个工具让用户更简单的终止第三方程序访问自己数据的权限。

扎克伯格也在3月份表示他愿意前往国会进行作证，但是他拒绝了英国立法机构让的作证邀请。

本周二Facebook表示他们已经移除了上百个与俄罗斯互联网研究机构（IRA）有关的账户和页面。俄罗斯曾经利用Facebook干扰了2016年美国大选。

美国间谍机构曾警告说，在2018年的美国国会选举中，俄罗斯有可能会故技重施，继续使用社交媒体散播鼓动材料，干扰选举结果。

本周三Facebook股票下跌0.6%，收盘价为155.10美元。自从本次数据泄露丑闻曝出之后，该公司股价不断下跌，跌幅已经达到16%。(永妍)