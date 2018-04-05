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韩国未来资产筹资2.64亿美元建基金 将投资滴滴

韩国未来资产筹资2.64亿美元建基金 将投资滴滴
2018年04月05日 09:14 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月5日早间消息，韩国未来资产计划筹资2.648亿美元，建立基金，投资中国打车平台滴滴出行，丰富自己的投资组合。

　　未来资产据称向滴滴出行投资2800亿韩元，约合16.62亿人民币。

　　该金融集团周三时候表示，新的私募股权基金将由未来资产管理，并且Mirae Asset Daweoo Co.加入为主要投资者。

　　滴滴出行，被誉为中国的Uber，是中国最大的共享乘车服务运营商。滴滴出行允许用户在移动应用上预订出租车和私家车。滴滴出行由2015年腾讯投资的滴滴打车和阿里巴巴的快滴打车两家公司合并而来。目前公司占据中国打车市场90%的份额。

　　滴滴出行的最大股东为日本的软银集团。软银同样也是Uber的最大股东。公司的其他知名投资者还有腾讯、阿里巴巴和苹果。若交易成功进行，这将是韩国资本基金在中国投资的首个独角兽创企。

　　一名未来资产的人员表示，公司打算在国内外寻找更多独角兽科技创企，为投资者提供更多投资选择。

　　为了扩展其业务基础，Mirae Asset Capital在2016年末还成立了汽车金融部门和新的增长投资部门，又在去年的8月份成立了另一个投资部门，覆盖企业贷款、另类投资和不动产融资等业务。自2016年以来，公司已经与韩国的互联网巨头Naver、便利店运营商GS Retail以及生物制药公司赛尔群（Celltrion）合作，建立多个新的增长投资基金。(小白)

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