剑桥分析否认获取8700万FB用户信息：不超过3000万

新浪科技讯 北京时间4月5日早间消息，政治分析公司Cambridge Analytica周三否认Facebook关于其不当获取8700万用户数据的声明，并表示实际数字“不超过3000万”。

周三早些时候，Facebook宣布有多达8700万用户的数据可能受到此次数据泄密丑闻的影响，并表示将向受影响的用户发出通知。

但Cambridge Analytica回应称，该公司通过亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）的Global Science Research公司获取的用户信息“不超过3000万”。该公司同时指出，他们并没有在2016年美国总统大选期间使用其中的任何数据。除此之外，在收到Facebook的通知后，他们还立刻删除了所有原始数据，并开始清除衍生数据。

随着Facebook的数据泄密丑闻持续发酵，该公司的市值已经缩水近1000亿美元。

Cambridge Analytica之前曾经多次否认使用Facebook的数据，但Facebook并未让步。相反，该公司以此作为契机进一步打击违反服务条款的各类应用。

Facebook当天还修改了服务条款，澄清了它会如何收集数据，以及如何与外部开发者的展开合作。(鼎宏)