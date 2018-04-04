苹果欲摆脱英特尔牵制：计划Mac电脑使用自研芯片

本报记者 倪雨晴 广州报道

苹果的自研芯片计划又传出新动向。4月3日，根据彭博社报道，苹果计划最快在2020年开始在Mac电脑上使用自研CPU芯片，取代英特尔处理器。据悉，苹果自研芯片的项目代号“Kalamate”，现在还处于初步发展阶段，但是可以看到苹果在进一步强化核心技术的闭环。

消息一出，英特尔股票当天就应声下跌6.07%。不过，多位业内分析师向21世纪经济记者指出，2020年所有Mac电脑均搭载自研芯片的可能性不大，对英特尔的影响有限。目前，苹果和英特尔对此都不予置评。

自研产品就是苹果的长期策略，并非一朝一夕的决定。为保持系统的良好体验，设计硬件产品，并找最顶级的生产商代工，实现软硬件一体化，才是苹果的基础。而苹果从A6芯片开始，就已经在移动产品中使用自主设计的芯片，但是在Mac上目前主要依赖于英特尔。以苹果一直以来的制衡术，都会为其产品寻找多家供应商，在电脑处理器上苹果也希望打破英特尔的垄断。现在，苹果释放出自研电脑芯片的信号，或是对英特尔进行“提醒”。

短期对英特尔影响有限

据记者了解，“Kalamate”项目的背后，是苹果欲打通iPhone、iPad、Mac三类产品系统的大计划。目前，iPhone和iPad均使用iOS系统，使用的是苹果自研的ARM架构芯片；而Mac电脑搭载了英特尔的x86芯片，系统为macOS。如果将自研的ARM版芯片顺利用于Mac电脑，那苹果移动端和PC端产品间将更容易对接。

集邦拓墣产业研究院分析师姚嘉洋向21世纪经济报道记者分析称：“自从苹果在iPhone上推出自有的处理器后，进一步与iOS搭配，让手机整体使用能有完善体验。过去市场就有传出苹果有可能将自有处理器的设计往Mac移动，我们认为，随着ARM在64位的生态系统已经有一定的成熟度，再加上过去苹果一向不喜欢受到供货商牵制，因此，采用自家处理器的设计，一来可以避免英特尔的牵制，二来也能满足在系统设计上的优化。”

今年早些时候，就有消息称，今年苹果要推出三款全新的Mac——MacBook、MacBook Pro和Mac Pro，并且新产品中会搭载特定的全新协处理器（co-processor），不过协处理器对消费者来说没有太大影响。但是，如果真如传闻所言，2020年Mac电脑的中央处理器也采用自研产品，对于苹果来说则是其在产业链上的又一次胜利。因此，有观点认为，英特尔很可能丢失掉苹果这一大客户，未来“危矣”。

那么对于英特尔而言，苹果自研处理器的“威胁”究竟有多大？Keybanc的分析师Michael McConnell在本周的一份报告中指出，英特尔平均每年在苹果电脑上的收入不到40亿美元，而今年该收入或低于英特尔预期销售额650亿美元的6%。这意味着这部分损失对于英特尔来说，并不算庞大。

姚嘉洋告诉记者：“近年来，英特尔在不断调整之下，PC虽然仍是英特尔的营收主力，但相较以往，PC占整体营收比重已经相对减少。其次，全球PC市场在逐步萎缩， 2018年苹果在全球笔电市场市占预估仅为10.4%。”

此外，苹果尚不具备完全替换掉英特尔芯片的能力。“我们认为，苹果即便推出自有架构的处理器，短期内，有可能是英特尔与自有架构两种版本同时并行的做法，主要是软件的生态系与持有量高度相关，不是在短期内就能在x86与ARM指令集间无缝切换。因此我们认为，对于英特尔的影响短期内相对有限。”姚嘉洋说道。

早已布局芯片产业

在多位业内人士看来，苹果在现阶段想要完全抛弃英特尔并不现实，更多的是在芯片层面进行试探。

Moor Insights总裁、行业分析师Patrick Moorhead则在Twitter上指出，有关苹果抛弃英特尔的谣言定期浮出水面，时间点往往是两家公司谈判新交易的时候。“这并不表示消息就不真实，但通常意味着双方正处于谈判阶段。在我看来，一些MacBook可能会使用强化了的iOS系统，但不是所有类型的Mac电脑都会在2020年发生改变。”

将iOS系统和ARM架构的自研芯片往Mac电脑平移是业内普遍认同的观点。众所周知，X86和ARM的指令集差异很大，要让iOS和macOS系统中的软件都能兼容这两套平台，对于苹果来说也非常困难。

手机中国联盟秘书长老杳以微软的案例进行类比，“苹果自研芯片肯定是使用ARM架构，想把macOS加上ARM版芯片。其实微软已经有类似尝试，多年来微软一直力推ARM，Windows 10也已经支持ARM系统，但是现在市场反应并不好。苹果现在想做尝试也可以理解，但是它需要面临两大问题，第一是苹果要做出更前端的处理器，第二是如何让现有的APP兼容，解决不了的话很难成功。”

在老杳看来，对于苹果来说比较可靠的尝试是，推出一款低端的入门级笔记本（比如iPad加上键盘的形式）， 配备更强大的处理器，然后使用平板的iOS系统，而不是macOS。“客观来说，苹果拥有微软不具备的优势，iOS系统计算能力足够大，如果消费者对笔记本要求不太高的话，中低端笔记本还是有诱惑力的。Mac电脑在图像处理、视频处理功能上很强大，但如果消费者只是用来办公，用iOS系统已经足够。”

尽管目前无法抛弃英特尔，但是在自研芯片的道路上，苹果确实“抛弃”了不少合作商。在2005年，苹果就弃用IBM和摩托罗拉的PowerPC芯片，转身投入性能更强大的英特尔芯片；在iPhone中，苹果和ARM合力研发出芯片后，就不再采用高通的处理器芯片；去年，苹果也用自研产品替代了Imagination Technologies Group的图形处理芯片。

苹果在芯片产业早有布局，也拥有足够的资金进行运作。一位通信行业观察人士向记者表示：“往芯片产业拓展是苹果的长期策略，对自己的产品特性有本质性的提升。其实乔布斯的观点是，任何部件都应该自己定制和设计。”早在2008年，苹果就以2.78亿美元的价格收购芯片制造商P.A。 Semi。