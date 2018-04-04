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李在镕去年薪水8.71亿韩元 不及前CEO权五铉的3.6%

李在镕去年薪水8.71亿韩元 不及前CEO权五铉的3.6%
2018年04月04日 12:13 TechWeb
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　　【TechWeb报道】4月4日消息，据国外媒体报道，三星电子公布的数据显示，其副会长李在镕去年的薪水为8.71亿韩元，而已经卸任的前CEO权五铉去年的薪水则高达243.8亿韩元，李在镕的薪水还不到权五铉3.6%。

李在镕去年薪水8.71亿韩元 不及三星电子前CEO权五铉的3.6%李在镕去年薪水8.71亿韩元 不及三星电子前CEO权五铉的3.6%

　　从三星电子公布的薪资来看，李在镕去年的8.71亿韩元（约82.37亿美元），同2016年相比有明显下滑，但8.71亿韩元只是他去年1月和2月的薪水，在2月17日被韩国首尔中央地方法院批捕之后，他其余的时间都在监狱，直到今年2月份被当庭释放。

　　李在镕去年的薪水，同三星电子前CEO权五铉（Kwon Oh-hyun）相比还是有不小的差距，权五铉去年在三星电子的薪资及奖励共有243.8亿韩元（约2306万美元），李在镕的薪水还不到他的3.6%。

　　除了低于去年11月卸任的CEO权五铉，李在镕去年的薪水也低于去年11月卸任的另外两位三星电子联席CEO申宗钧（Shin Jong-kyun）和尹富根（Yoon Boo-keun）。

　　申宗钧去年的薪水为84.3亿韩元（约797.2万美元），尹富根去年的薪水为76.7亿韩元（约725.4万美元），均比李在镕去年的薪水高。

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