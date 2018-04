新浪美股讯 4月4日消息,彭博报道,在中国将电动车列入拟予加征对等关税的美国产品清单后,特斯拉又需面临新的挫折。

虽然清单中也包括其他进口美国汽车,多数SUV皆在其列,但是特斯拉面临的风险尤为突出,因为它销往中国市场的汽车全都在美国生产,不像通用、福特等其他车商在中国有自己的合资工厂。

中国宣布的加征关税措施,对于过去几周备受困苦煎熬的特斯拉首席执行官马斯克及特斯拉投资者而言,无疑是雪上加霜。一连串坏消息已经让特斯拉股票深受其害。彭博汇总的数据显示,中国是特斯拉仅次于美国市场的第二大单一市场,中国加征关税之举将使其在这一市场的竞争对手获取进一步的价格优势。

中国乘联会秘书长崔东树表示,加征关税对特斯拉造成的伤害最大,因为它尚未实现在中国的本地化生产。对于通用和福特来说,他们总是可以用中国国内生产的汽车作出补救。

特斯拉驻北京发言人未能即刻就此置评。

原文标题

Tesla at Risk From China Tariffs, Adding to Musk’s Woes