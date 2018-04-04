传亚马逊有意收购Flipkart 后者估值或达210亿美元

新浪科技讯 北京时间4月4日下午消息，路透社援引印度当地媒体，亚马逊有打算收购印度的电子商务公司Flipkart。同时，Flipkart也在与沃尔玛商洽股权出售。报道还指出，根据熟悉此事的消息人士透露，Flipkart和沃尔玛的交易通过可能性非常高。

亚马逊拒绝予以置评，Flipkart暂未作出回应。

据悉，沃尔玛正在与Flipkart商洽收购后者40%以上的股权，这是在亚洲第三大经济体市场上对亚马逊的直接挑战。Mint报道说，沃尔玛将通过购买新股与二级股收购Flipkart的大部分股权，该交易将使得Flipkart估值高达210亿美元。

和沃尔玛的交易将有望借Flipkart一臂之力，与亚马逊竞争。亚马逊目前已在印度市场上投资了50亿美元以快速占领市场，包括进军在线杂货配送。根据分析师预测，在线杂货配送将成为印度电商领域的下一个战场。

Flipkart由前亚马逊员工萨钦·班萨尔（Sachin Bansal）和比尼·班萨尔（Binny Bansal）于2007年成立。根据研究分析公司Forrester的估计，Flipkart掌握着印度在线零售市场40%的份额，领先于亚马逊。(小白)