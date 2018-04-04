初创公司融资创纪录：AR和VR市场转型开始

新浪科技讯 北京时间4月4日早间消息，截止到2018年第一季度的过去12个月，增强现实（AR）和虚拟现实（VR）创业公司从风险投资商和企业筹集到超过36亿美元，创下了新纪录。仅今年前三个月的投资就高达7.5亿美元。

我们预测，融资市场从VR到AR的根本性转变，以及移动AR的早期研发动态，将推动今年年初筹款趋势的加速发展。据预计，在过渡期间，由于风投公司和企业纷纷关注移动AR的中期发展和智能眼镜的长期增长，整体交易量将在短期内略有下降。

2018年4月AR/VR领先者

过去12个月和2018年第一季度的美元投资数据令人印象深刻，但只有对表面现象进行挖掘，才会知道究竟发生了什么。随着人们对早期科技市场的预期持续升高，大手笔交易占据了投资的最大份额。在过去的12个月里，Magic Leap筹集了近10亿美元（2017年第四季度的5.02亿美元，2018年第一季度的4.61亿美元），Improbable筹得5.02亿美元，Niantic筹集了2亿美元，Unity又完成了一轮大规模融资。

AR/VR投资额（分类别）

虽然上述五大公司的融资额占到市场总量的一半，但规模较小的公司一直在悄悄吸纳资金。今年年初的趋势表明，在AR方面，受到投资者青睐的投资门类多达28个。相比之下，虚拟企业初创公司的筹资环境更具挑战性。

在投资领域，AR/VR技术上的投入占到投资总量的三分之一，智能眼镜的融资规模也不相上下。AR/VR游戏、导航、医疗、社会、照片/视频和周边领域的投资也不可小视。更小规模的融资门类包括：AR/VR生活方式、定位、娱乐、企业、VR头显、教育、广告/营销、音乐、解决方案/服务、健康/健身、商业、视频、公用事业、新闻、电子商务、旅游/运输、艺术/设计和体育。

稳步前行

AR/VR投资数量（分类别）

尽管美元投资仅仅是融资的一个方面，但交易次数（而非美元价值）足以向我们展示早期AR/VR交易活动的更多信息。

截止到2017年第四季度，与市场预期不同，AR/VR总交易量（指的是交易数量，而非美元价值）一直保持季度性增长态势。2018年第一季度，AR/VR的交易量环比有所下降，具体原因主要是HTC vivex在去年年底发力，大幅促进了销售量的提升，除此之外，融资交易数据始终维持稳定。

去除突发性因素，修正后的数据显示，2018年第一季度的交易数量与前一个季度持平，略低于去年同期水平。

就投资领域而言，在过去12个月，只有AR/VR游戏及高科技行业方面的投资超过了总交易量的10%，其余资金分散在AR/VR照片/视频、医疗、外设、教育、社交、解决方案/服务、企业、定位、生活方式、广告/营销、艺术/设计、VR头显、业务、电子商务、娱乐、健康/健身、音乐、导航、新闻、体育、旅行/运输、公共事业和视频行业。

然而是什么力量在驱动风险投资和企业投资？

需要合力

进入AR/VR领域的风投

我们最近在硅谷风险投资机构聚集地沙丘路（Sand Hill Road）和中国采访了30位AR/VR的投资人。内容总结如下：

- 移动AR正处于非常早期的阶段，在未来18-24个月，或将有5000万到1亿美元退出。尚未出现占主导地位的公司，多家风投认为，iPhone推出两年了，Uber仍毫无起色；

- 移动AR开发者需要一段时间来了解AR的作用，并说服消费者/企业大规模采用移动AR设备（Digi-Capital认为，尽管到今年年底，设备安装量可达9000万部，但在2019年前不可能真正创造效益）；

- 风险投资寻找的是本地的移动AR，在这种平台上才有创新的可能，对其他平台端口（例如许多早期的AR应用程序）不感兴趣；

- 智能眼镜的个人消费和企业市场尚未开启，苹果相关产品进入拐点（Digi-Capital预测，苹果将在2020年前后推出与智能手机搭配使用的智能眼镜）；

- VR的发展艰难，因为用户认可度不高，还需要很长时间才能成为主流。2017年中期开始，风投公司对VR的兴趣广泛下降，投资前景不佳；

- 风险投资商希望AR/VR公司首先占领垂直市场，然后横向发展。对AR（如移动AR、智能眼镜）而言，这可能需要18-24个月，风投不再关注VR（注：Facebook/Oculus、HTC和索尼继续为其平台投资VR内容）；风投自身可能面临风险，因为移动AR最早阶段的的融资可能过剩。

跟着钱走

在过去12个月，早期AR/VR融资形势不断演进，并将跟随市场继续发展。虽然突破性应用的出现尚需时日，但是，潜在的AR/VR赢家和支持他们的底层平台仍可在沙丘路和中国找到资金。没有人确切知道未来是什么样子，只有当它走进门来，我们才能看清眉目。(斯眉)