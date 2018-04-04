苹果自造芯片：一年能节约5亿美元

新浪科技讯 北京时间4月4日上午消息，多年来一直谣传苹果可能正在为Mac计算机研发他们自己的芯片。不过，彭博社最近的报道披露，到2020年，苹果可能会跟英特尔分道扬镳，根据美银美林集团的说法，此举大概能给苹果每年剩下5亿多美元。

苹果选择自给自足已不是新鲜事，该公司通常会尽可能地选择使用自己的部件。这在很多苹果的产品中都得到了应证。比如iPhone，苹果自己设计了手机、功能以及操作系统。所以，苹果放弃英特尔选择使用自己的芯片并不令人感到过多意外。

根据分析师Wamsi Mohan的说法，他估计，通过他们自己制造的芯片，苹果每年可以省下5亿美元，因为苹果将不必再向英特尔支付任何费用。当然，之前的报道中也提到了其他诸多使用自家生产芯片的好处。除了节省开支，自己制造芯片意味着苹果可以进一步优化他们的硬件和软件，且无需再等待英特尔的产品发布安排。

报道还指出，苹果到2020年开始使用自己制造的芯片将会是一个渐进式的过程，也就是说这一举措不会一次性地影响到苹果的整个产品系列。(小白)