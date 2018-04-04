特斯拉：Model 3生产取得进展 今年不需要额外融资

新浪科技讯 北京时间4月4日早间消息，特斯拉周二表示，大众市场车型Model 3的生产正取得进展，而今年该公司并不需要继续融资。这个消息推动了特斯拉股票和债券价格的反弹。

特斯拉表示，过去7天生产了2200辆Model 3，低于此前的目标，即3月份最后一周生产2500辆。今年前三个月，特斯拉Model 3交货量为8180辆，低于彭博社统计中分析师平均预计的8800辆。

尽管如此，马斯克承诺将在未来3个月中加速推进生产。在美国股市的早盘交易中，特斯拉股价一度上涨6.9%。3月份，特斯拉股价累计下跌了22%。

低于预期的汽车生产和交付加重了对特斯拉能否将电动汽车推向大众市场的怀疑。上周，穆迪将特斯拉的信用评级下调至垃圾级，导致该公司的债券遭到抛售。

此前，杰富瑞和穆迪的分析师均预计，特斯拉可能需要再筹集20亿到30亿美元，才能继续推进Model 3的产量爬坡。不过特斯拉周二表示，除了标准的信贷额度之外，今年不再需要进行股权或债务融资。

Consumer Edge Research分析师杰米·艾伯丁（Jamie Albertine）在本周的研报中表示：“我们仍然相信，Model 3的生产有能力针对某些投资者的疑虑给出答案。我们的模型和目标股价反映了对特斯拉近期内执行能力的信心。”

根据Trace的债券价格数据，在宣布不需要更多融资之后，特斯拉的2025年到期无担保债券价格上涨约1美分，至88.125美分。

特斯拉在公告中称：“在这个季度中，我们可以通过快速解决生产和供应链瓶颈，包括短暂的几次工厂关闭和设备升级，将Model 3的产能提升一倍。”

特斯拉预计，Model 3的产量第二季度将迅速提升，在大约3个月的时间内达到每周5000辆。

截至第一季度末，特斯拉交付了11730辆Model S和10070辆Model X，此外有4060辆Model S和Model X正在交付途中。另有2040辆Model 3正在交付途中。(李丽)