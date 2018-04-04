新浪科技> 业界 > 正文

800亿市值190倍市盈率 科大讯飞如何证明自己

800亿市值190倍市盈率 科大讯飞如何证明自己
2018年04月04日 05:09 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　王娟娟 张婧熠

　　是分析师眼里的“AI技术执牛耳者”，被资本捧上神坛，市值一度飞升千亿；也曾被贬只是“财报上的小公司”，风险巨大。作为A股的“人工智能第一股”，科大讯飞（002230.SZ）在享受光环的同时，也面临一个新的烦恼——如何在业绩上证明自己。

　　就3月底发布的年报来看，科大讯飞2017年的成绩单并不那么让人满意。业绩增长戛然而止，54.45亿元的营收仅有4.35亿元的净利润，创下上市以来首个负增长。

　　从数据上看，收购并表及政府“大礼包”就占了净利润逾六成，让科大讯飞的业绩含金量大打折扣。而2017年花掉的11亿元研发投入，超5亿元被资本化处理，巧妙转入无形资产“寅吃卯粮”，等待未来摊销。除此之外，预收账款、应收账款、存货均大比例增长，也使得这家明星公司账面现金吃紧。

　　二级市场层面，尽管较千亿市值的高点有所下跌，但截至4月3日收盘，科大讯飞总市值仍超过800亿元，市盈率近190倍，股价上可谓当之无愧的牛股，与此同时，围绕在这只牛股身上的投资分歧也越发明显。在科大讯飞的最新的十大流通股中，中信证券、社保基金等五大机构账户已齐力“出逃”，取而代之的则是混沌投资掌门人葛卫东、牛散莫建军等“携手”买入。科大讯飞和这场AI浪潮，到底是“雾里看花”，还是名副其实，都将逃不过时间的眼睛。

　　“财报上的小公司”

　　从年报来看，科大讯飞2017年实现营收约54.45亿元，同比增长63.97%，实现了上市以来的最大增幅；归属于上市公司股东的净利润约为4.35亿元，较上年下滑10.27%，这也是科大讯飞上市以来净利润首度负增长，增收未增利。

　　对于净利润负增长，科大讯飞认为是“上一年度基数太高”，系2016年公司收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司（下称“讯飞皆成”）的非经常性损益所致，与此同时，公司还加大了AI领域的研发投入，而扣除非经常性损益后，公司净利润增长40.72%。

　　2016年3月，科大讯飞以1.01亿元收购讯飞皆成23.2%股权，收购后科大讯飞持有讯飞皆成的股权比例增加至72.22%，并确认投资收益1.17亿元，占2016年净利润近四分之一。不过，彼时科大讯飞并未将业绩增长归功于并购，而是称“公司主营业务发展良好”。

　　依靠并购以及政府补助推高业绩，利润含金量不足一直也是科大讯飞被诟病的焦点。

　　从年报披露来看，2016年前，科大讯飞旗下仅主要子公司为讯飞智元和讯飞启明，2016年科大讯飞先后收购讯飞皆成、北京乐知行两家公司，这两家公司在2017年为科大讯飞贡献净利润分别约1.40亿元、0.49亿元，合计占到其整体净利润的39.48%。除此之外，科大讯飞在2017年收获了1.49亿元的政府补助，占净利润比例亦有24.84%。也就是说，并购和政府补助为科大讯飞贡献了超六成净利润。

　　3月29日，在2017年度说明会上，科大讯飞曾针对质疑做出回应称，公司的钱主要都花在了销售和研发上，由此业绩承压。年报显示，2017年科大讯飞销售费用11.11亿元，相较2016年的7.29亿元，增幅71.31%；投入研发资金11.45亿元，相较2016年的7.09亿元，同比增长61.61%。

　　不过，在11.45亿元中，被科大讯飞资本化的研发投入约5.49亿元，比例达47.95%。上海一会计资深人士对此指出，资本化的研发投入将计入无形资产，在未来实行摊销，更多透支的是将来的利润，对当期利润无太大影响。而对于资本化的比例，该人士称会计准则中并无硬性规定。

　　记者以同行业（Wind主体行业）的用友网络、恒生电子等对比发现，科大讯飞研发资本化比例明显高于同行。例如用友网络2017年研发投入10.72亿元，与科大讯飞相差不大，但资本化研发投入仅1.38亿元，占比仅12.87%；而恒生电子2017年研发投入12.92亿元，均计入当期费用。

　　截至2017年年底，科大讯飞无形资产11.33亿元，相比2015年的6.50亿元增幅74.30%。而2017年度，无形资产摊销2.44亿元，相比两年前增加35.56%。研发投入资本化比例过高，加大未来无形资产摊销压力，亦被外界质疑或对科大讯飞未来业绩，以及当期现金流形成影响。

　　除了高强度投入的研发费用，预收账款、应收账款、存货也较年初均有五成左右增长，使得科大讯飞要面临更大的现金流压力。以应收账款来看，2014年至2017年，科大讯飞应收账款分别为12.5亿元、15.2亿元、19.5亿元及27.9亿元，四年翻一倍。而2017年科大讯飞现金流增加净额仅1.19亿元，上一年度则是减少1.44亿元。不过，经营活动中的现金流3.63亿元，较上一年度有所增长。

　　在业绩说明会上，科大讯飞董秘江涛就此解释称，公司应收账款主要客户来自于政府、电信运营商、银行等长期合作的大型行业客户，且实行了严格的坏账计提政策，历史上实际坏账率比例逐年下降，2017年实际坏账率0.01%。

　　但从另一个角度来看，财报显示，科大讯飞2017年度应收账款及其他应收款计提坏账约1.03亿元，同比增幅近六成，相当于净利润的21%打了水漂。

　　投资之辩

　　在二级市场上，看好科大讯飞的理由大多一致，而谨慎观望的则各持各的理由。关于科大讯飞的这场投资激辩，早已从对个股基本面的分歧，演变到当前应持有何种投资逻辑的争论上。

　　“其实现在科大讯飞并不好推票，因为市场都在推，没有预期差。”在科大讯飞此前的业绩说明会之后，一位券商分析师向第一财经感慨道。

　　如其所言，在市场高度的关注之下，这只人工智能龙头股的任何变化，都会迅速形成较为统一的市场预期。比如，市场对科大讯飞较集中的争议于增收不增利，并由此掀起盲目扩张、盈利能力存疑等质疑。在2017年度业绩说明会上，公司高管强调去年营收与毛利增加、研发与市场渠道高投入的策略思路。随后，多家券商发布的年报解读中，均以收入与毛利快速增长作为切入点，提出盈利质量改善、战略部署进入收获期等观点。

　　这种预期，不仅仅覆盖卖方机构。国内某知名私募高管王宇（化名）向第一财经直言，非常看好科大讯飞。其理由是，人工智能的市场空间大，科大讯飞长期专注并持续投入研发，以及初见成效的商用模式。“对于成长性企业，主要还是看够不够专注。这种类似的标的在国外很常见，可能目前还是亏损的，但一旦完成基础建设，盈利可能会是突变。但整个过程，从市盈率是没办法做估值的。”

　　王宇还强调，从市场上不难感觉到，人工智能的热度已经有所降温，整体估值可能也会有回调。这是因为最初的概念炒作进入尾声，诸多没有基本面支撑的公司会被筛选淘汰掉。在完成洗牌和分化后，人工智能将进入真正的发展期和收获期。

　　“涨的时候大家都在说，前面空间无限；跌的时候又会回头分析，没有盈利支撑。”上海一私募投资总监对第一财经表示，自己并没有跟风买入科大讯飞。其坦言，对人工智能行业目前很难研究透彻，只能听研究员分析和介绍。这种情况买入，更像是做博弈，心里没底。而基于当前的估值，更怕站岗和接盘。

　　值得注意的是，伴随股价的攀高，科大讯飞的股东结构也出现耐人寻味的变化。和2016年年底相比，2017年科大讯飞的股东户数不断创出新高，从12.1万户增长至23.5万户，增幅近五成。但同时，部分机构投资者却消失在了公众视野中。2016年年报中，中央汇金、安徽省铁路发展基金、中信证券、光大证券、社保基金四一四组合、社保基金五零四组合，均位列公司前十大流通股股东。而到了2017年底，除中央汇金外，后五家均从榜单消失。取而代之的则是如牛散莫建军等自然人股东。

　　“之前听其他买过的基金经理讲过，大家对这家公司期待很高，当做人工智能的标杆。但后来慢慢发现市场的预期有所落空，雾里看花。”该私募投资总监坚持认为，人工智能是未来科技行业的大方向；对于二级市场而言，这也是一个可以讲述很多年的故事。作为科研型的公司，最关键的是向市场证明将科研转化为可持续利润的能力，才能有足够的说服力。

　　某外资机构的投资总监在接受采访时，也直言不会布局科大讯飞这类股票，估值和盈利同样是最大的顾虑。在其看来，科大讯飞具有良好的基本面，但结合当前的估值来看，上涨逻辑并不明确。“现在这么贵，成长性已经一定程度透支了。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有