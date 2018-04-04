英特尔发布第八代处理器 笔记本平台酷睿i9性能强劲

新浪科技讯 北京时间4月4日凌晨消息，本周二，英特尔公司正式发布全新第八代处理器，覆盖四个系列产品。主要亮点是应用于笔记本平台的酷睿i9和酷睿i7六核心处理器，配备Iris Plus图像处理器，标准版功耗45W，低压版功耗28W。

酷睿i9处理器是目前市面上能装配在台式机上的最强英特尔处理器，最高配版本拥有18核心，可同时运行32个线程。同时，首次于2017年夏天发布的酷睿i9处理器也相当昂贵。不过英特尔是想让你记住酷睿i9是高价和高性能的代名词，今天，英特尔发布了面向移动工作站和游戏本的i9-8950HK。

新发布的酷睿i9-8950HK系列零售版起价800美元，最高配版本1400美元。另外，该处理器所需主板起价300美元。所以如果想装配一台酷睿i9电脑，在买内存、硬盘、显卡前需要准备大概1500到2000美元用于购买处理器及其配套主板。

不过，高价的确带来了高性能。酷睿i9非常快，其核心数比现有最快酷睿i7处理器的两倍还要多。新款应用于笔记本平台的酷睿i9处理器拥有六个核心，这是英特尔在笔记本平台上推出的最多核心处理器。另一款新发布的同样应用于笔记本的酷睿i7-8750H也拥有六核心。

这两款新的酷睿处理器都拥有不错性能，i9和i7的主频分别为2.9GHz和2.2GHz，并都支持“Turbo Boost”加速技术，可根据运行负载将主频提升到4.8GHz和4.2GHz。这两者的最显著差距在于i9-8950HK是支持超频的，且只受笔记本温度设计的限制，而新的H系列i7处理器则不支持。

新发布的酷睿i9-8950可能是有史以来装配在笔记本上的最强处理器。在相同电力要求下，英特尔称新i9要比第七代i7整体快29%。同时，英特尔还表示新i9在渲染4K视频时比上代i7要快59%。新i9处理器将主要装配在移动工作站和游戏本中，比如戴尔旗下的外星人系列和微星、宏碁等推出的售价超过4000美元的高端游戏本。

新酷睿i9和新的六核心酷睿i7的性能差距有多大呢？是不是值得为i9的品牌多花些钱？我们很快就能知道，因为装配有新H系列英特尔CPU的笔记本将在本月开始出货。（小宝）