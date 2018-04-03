苹果新专利：用虚拟现实技术缓解晕车问题

新浪科技讯 北京时间4月3日早间消息，苹果本周提交了一项专利申请，通过虚拟现实技术缓解车内乘客的晕车感，打发乘车的无聊时间。

苹果的设想是将虚拟现实头显、控制器和投影设备结合在一起，让乘客沉浸在虚拟环境中，从而让他们的注意力不要集中在乘车这件事上。苹果还提出使用能追踪用户身体活动的座椅，并使用这些数据来优化他们的虚拟现实体验。

苹果在专利申请中提到了一些可能的场景，例如令人放松的滑翔冒险，探索田园风光，以及紧张刺激的僵尸追逐。

汽车的行驶状况可以被纳入到体验中。例如，“如果车辆由于等红灯或其他原因停下，那么在虚拟现实环境中车辆也会停下，直到信号灯变绿才能重新发动。”

这个专利似乎与苹果的无人驾驶汽车项目“Titan”相关，用于解决乘车者的晕车问题。不过，这也可以用于普通汽车，让乘客在通勤或长途旅行中享受乐趣。(李丽)