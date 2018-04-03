Waymo CEO：特斯拉致死事故不应责怪无人驾驶技术

新浪科技讯 北京时间4月3日上午消息，上个月一辆Model X遭遇重大事故，车主在车祸中丧生，这件事情发生之后，人们纷纷开始对无人驾驶技术进行批评和质疑。Alphabet旗下无人驾驶部门Waymo的CEO则在这个时刻说明了自己的无人驾驶技术与特斯拉Autopilot之间的区别。

3月23日，38岁的特斯拉Model X车主黄伟（音译）在加州山景城附近驾驶车辆，当时车辆处于Autopilot模式。这辆Model X在行驶过程中突然撞向高速公里隔离带并起火，车主在被送往附近医院后伤重不治。特斯拉在一篇博文中表示，车辆计算机的记录信息显示，事发6秒之前车主并没有按照要求把双手放在方向盘上。

Waymo CEO约翰·克拉夫茨克（John Krafcik）在一次访谈中表示，特斯拉的Autopilot功能与Waymo近十年来一直在开发的全无人驾驶技术完全没有可比性。克拉夫茨克认为，特斯拉的系统要求人类驾驶员保持警惕，时刻做好接管车辆的准备，并且要把手放在方向盘上。而Waymo所开发的技术完全不用人类的参与。目前Waymo已经将自己的技术放在了克莱斯勒微型货车中，并且正在进行实际道路测试，该公司计划今年晚些时候对这个技术进行商用，推出无人驾驶出行服务。

克拉夫茨克说到：“特斯拉拥有的是司机辅助技术，这和我们的技术有很大的区别。如果特斯拉的车辆发生事故，那么坐在驾驶室的司机也负有责任，因为他们需要保持注意力。我们不知道事故发生时到底发生了什么，但是特斯拉车辆肯定是不具备自动驾驶功能的。”

特斯拉发言人并没有立刻对克拉夫茨克的这个说法做出评论。

上周Waymo与著名汽车制造商捷豹路虎达成了一笔交易，到2020年，Waymo将会在自己的自动驾驶车队中添加2万辆捷豹I-Pace纯电动SUV。目前克拉夫茨克正在积极寻找其他的汽车制造合作伙伴，包括他曾经工作过的两家公司：福特和现代。他此前表示自己已经接近与本田达成合作，双方将会在规模1640亿美元的配送和物流市场上参与竞争。

最近自动驾驶技术遇到了不小的麻烦，除了特斯拉之外，另一家无人驾驶企业Uber也遭遇了致命车祸。上个月一辆Uber无人驾驶汽车在亚利桑那州进行测试的时候，将一名女性行人撞倒致死。无人驾驶能够减少交通事故的说法受到了质疑。丰田等一些企业纷纷暂停了自己的无人驾驶汽车的公共道路测试工作。

但是Waymo并没有放缓自己的无人驾驶汽车开发计划，他们希望在年底正式将这项技术完成商用，目前Waymo已经累计了数千万英里的道路测试里程。该公司多年来一直在向媒体和立法者阐述自动驾驶的安全性。

在Uber自动驾驶汽车撞死人事件之后，克拉夫茨克曾表示，在相似的条件下，Waymo的无人驾驶系统能够监测到突然出现的行人，并且避免车祸的发生。

Uber事件发生6天之后，克拉夫茨克在3月24日举行的全美汽车经销商协会大会上表示：“我们很有自信，我们的技术足够强大，能够掌控类似的情况。”(永妍)