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沃尔玛欲收购在线药店PillPack 交易额10亿美元以下

沃尔玛欲收购在线药店PillPack 交易额10亿美元以下
2018年04月03日 08:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月3日早间消息，据两位熟悉内情的消息人士透露，沃尔玛正在寻求以低于10亿美元的投资收购PillPack——一家网上药店初创企业，主要为多处方客户提供服务，内容包括对药物进行包装、管理和发放。

　　PillPack的重点是帮助客户更简单地抓药，这一点成为吸引沃尔玛和其他电子商务公司的特色，后者正在寻求提高健康保健产品的吸引力。在与PillPack会谈的同时，沃尔玛也在接触健康保险巨头Humana，双方已启动早期收购谈判，这笔交易的资金规模更大。

　　该人士提醒说，PillPack协议尚未最终敲定，仍有失败可能，而且，沃尔玛已经考虑购买一批初创企业。尽管如此，消息人士说，两家公司之间关于收购的讨论已经持续了好几个月。

　　一位沃尔玛发言人表示，“我们经常被要求对收购的可能性做出猜测，但我们根本不对这类问题加以评论。”

　　两名消息人士称，亚马逊也曾向PillPack示好，双方一度对收购事宜展开过讨论。

　　亚马逊正在与伯克希尔·哈撒韦和摩根大通联手，降低员工的医疗费用。该公司还在内部建立了一个团队，探索进军药品供应链的商机，这一市场的规模可达3万亿美元。

　　PillPack拒绝评论。记者无法立即联系到亚马逊置评。

　　PillPack公司为客户管理处方药，其中不少客户患有多种慢性疾病。他们拥有“全方位服务”的药房，这意味着其客户服务团队是24/7建制。

　　了解该交易的人士说，无论是否被收购，PillPack都将致力于为客户提供服务。

　　该公司表示，已向CRV和门罗风投（Menlo Ventures）等投资者筹集到1.18亿美元的资金，2017年营收超过1亿美元。据报道，这家公司2016年的资产估值为3.3亿美元。

　　健康专家认为，沃尔玛买进PillPack是有意义的，尤其因为前者正在与Humana接洽。两家医药公司都在寻找为弱势老年人提供医疗服务的途径。

　　“对客户而言，PillPack的服务大大有别于其他任何药店，”Venrock健康投资者鲍勃·考彻（Bob Kocher）说。

　　他认为，事实将证明，此举有利于推动沃尔玛扩大网上药店业务。

　　“作为零售商，沃尔玛试图与药店合作，为客户在健康方面提供更好的电子商务体验，而且，收购PillPack之类的公司不用花太多钱，”他补充说。

　　2016年，因为与医药福利管理公司Express Scripts的合同纠纷，PillPack登上媒体头条，并可能失去了成千上万客户。分歧是逐渐浮出水面的，部分压力源于PillPack的用户，他们运用社交媒体来维护该公司的服务。当时，PillPack公司首席执行官TJ Parker透露，来自Express Scripts的收入大约占到该公司总营收的三分之一，维持合作关系是极其重要的。(斯眉)

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