李在镕去年薪水仅82万美元 大部分时间在狱中度过

李在镕 资料图

新浪科技讯 北京时间4月3日晚间消息，据三星电子周一提交给监管部门的文件显示，公司副会长李在镕(Lee Jae-yong)去年仅获得8.71亿韩元(约合81.96万美元)的薪水，因为其大部分时间都是在狱中度过的。

该文件显示，李在镕去年的薪水较2016年下滑了24.3%，因为这约82万美元的薪水只是去年1月和2月份的工资。其他时间，李在镕都是在狱中度过的。

去年2月， 韩国检方对李在镕提起诉讼，指控三星以政府大力支持三星物产与第一毛织合并为条件，向前总统朴槿惠的亲信崔顺实行贿430亿韩元(约合人民币2.51亿元)，而李在镕与此有撇不清的干系。

去年8月，韩国首尔中央地方法院判处李在镕入狱监禁5年。随后，李在镕提起上诉。今年2月，韩国上诉法院做出二审判决，对李在镕判处有期徒刑2年零6个月，缓期4年执行。因此，李在镕被当庭释放。

有知情人士上周五称，李在镕最早将于4月回归三星，以恢复其在公司的各项工作。当前，李在镕正在国外出差。

文件还显示，三星电子CEO权五铉(Kwon Oh-hyun)去年的薪水为243.8亿韩元(约合229.4万美元)，其中包括225.4亿韩元的特殊奖金，主要得益于权五铉对公司半导体业务的推动作用。

此外，负责人力资源事务的副会长申宗均(Shin Jong-kyun)去年的薪水为84.3亿韩元，副会长尹富根(Yoon Boo-Keun)的薪水为77亿韩元。(李明)