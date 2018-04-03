新浪科技> 业界 > 正文

李在镕去年薪水仅82万美元 大部分时间在狱中度过

李在镕去年薪水仅82万美元 大部分时间在狱中度过
2018年04月03日 20:49 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
李在镕 资料图李在镕 资料图

　　新浪科技讯 北京时间4月3日晚间消息，据三星电子周一提交给监管部门的文件显示，公司副会长李在镕(Lee Jae-yong)去年仅获得8.71亿韩元(约合81.96万美元)的薪水，因为其大部分时间都是在狱中度过的。

　　该文件显示，李在镕去年的薪水较2016年下滑了24.3%，因为这约82万美元的薪水只是去年1月和2月份的工资。其他时间，李在镕都是在狱中度过的。

　　去年2月， 韩国检方对李在镕提起诉讼，指控三星以政府大力支持三星物产与第一毛织合并为条件，向前总统朴槿惠的亲信崔顺实行贿430亿韩元(约合人民币2.51亿元)，而李在镕与此有撇不清的干系。

　　去年8月，韩国首尔中央地方法院判处李在镕入狱监禁5年。随后，李在镕提起上诉。今年2月，韩国上诉法院做出二审判决，对李在镕判处有期徒刑2年零6个月，缓期4年执行。因此，李在镕被当庭释放。

　　有知情人士上周五称，李在镕最早将于4月回归三星，以恢复其在公司的各项工作。当前，李在镕正在国外出差。

　　文件还显示，三星电子CEO权五铉(Kwon Oh-hyun)去年的薪水为243.8亿韩元(约合229.4万美元)，其中包括225.4亿韩元的特殊奖金，主要得益于权五铉对公司半导体业务的推动作用。

　　此外，负责人力资源事务的副会长申宗均(Shin Jong-kyun)去年的薪水为84.3亿韩元，副会长尹富根(Yoon Boo-Keun)的薪水为77亿韩元。(李明)

李在镕薪水韩国
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有