苹果正在研发micro LED面板 大小尺寸通吃

苹果 正在准备微型LED面板 正在准备微型LED面板

新浪科技讯 北京时间4月3日晚间消息，台湾地区研究机构Digitimes Research高级分析师鲁克·林(Luke Lin)今日援引上游供应链厂商的消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)正在研发micro LED显示面板。

鲁克·林称，苹果同时为小尺寸设备和大尺寸设备开发micro LED显示面板。其中，小尺寸micro LED显示面板基于硅背板，由苹果和台积电联合开发，适用于Apple Watch和增强现实(AR)可穿戴设备。

其中，适用于未来Apple Watch智能手表的micro LED面板尺寸为1.3英寸至1.4英寸，而用于AR可穿戴设备(可能是AR眼镜)的micro LED面板尺寸为0.7英寸至0.8英寸。

此外，苹果还在研发基于TFT背板的大尺寸micro LED面板，主要用于大尺寸设备，甚至要比MacBook屏幕尺寸大很多。

鲁克·林还表示，Apple Watch智能手表的micro LED面板有望于今年下半年或2019年量产，大尺寸micro LED面板有望于2019年或更晚量产，而用于AR可穿戴设备的micro LED面板量产时间尚未确定。

鲁克·林认为，最初micro LED面板将只用于高端型号的Apple Watch智能手表中，而不是所有型号中。鲁克·林预计，与Apple Watch当前使用的OLED面板相比， micro LED面板成本要高400%至600%。

鲁克·林此次从上游供应链厂商获得的这些消息，与彭博社稍早些时候的一篇报道相一致。这篇报道援引知情人士的消息称，苹果在公司加州总部附近设有一个秘密的制造工厂，该工厂目前正在小规模生产micro LED屏幕，主要用于测试目的。

业内人士称，苹果此举的目的很明显，主要为了降低对三星屏幕的依赖。当前，苹果的电子产品主要使用三星的屏幕。为了能在更大程度上控制自己的产品，苹果最近几年不断投资新领域，旨在降低对零部件厂商的依赖。(李明)