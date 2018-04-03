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对话暴风TV CEO刘耀平：互联网电视是“风米之争”

对话暴风TV CEO刘耀平：互联网电视是“风米之争”
2018年04月03日 18:57 新浪科技
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　　新浪科技 谭宵寒

　　在4月3日小米的米粉节到来时，暴风电视似乎开启了一轮小米阻击战。昨日，暴风电视宣布开启“玫瑰风暴”，40吋暴风AI电视4（40X）售价999元。暴风TV CEO刘耀平在会上宣布，未来互联网电视将是暴风与小米之战，“我负法律责任，999元的电视，暴风的全世界最好。”

暴风TV CEO刘耀平暴风TV CEO刘耀平

　　米粉节前的阻击

　　在正式说起风米之战前，刘耀平提到了很多这两三年入场互联网电视的竞争对手——“乐视是把自己给毙了；苏宁是在用渠道的思想做互联网品牌；微鲸是资源没用好，入场姿势不对，慢慢出局了；其他大麦电视、17TV不多做评价了……整个阵营就只剩下‘风米之争了’。”

　　刘耀平分析说，在互联网电视这个行业，要同时拥有硬件能力和软件能力，从设计、运营、品牌到渠道每一个环节都不能薄弱，另外，需要的资金体量也非常高。“能同时具备的团队并不多，最后也就慢慢消失了。”

　　在米粉节的前一天开启玫瑰风暴，暴风多少有些截胡的意味在。“为这场战争已经准备了9个月。”刘耀平说。在这场发布会上，暴风引用了包括画质、音质、配置等各类暴风电视与小米电视的数据进行对比，力图说明暴风新发布的这款新电视碾压小米产品。

　　但刘耀平在采访中也表达着对雷军和小米的尊重——小米模式是直营品牌的模式，雷总很伟大，企业也很伟大，只是要和他们在TV领域上争一争。“我们内部话，如果雷总亲自天天抓电视，我们完全打不赢他，但他还有手机，还要面对很多强敌，他敌人太多了。”

　　争夺价格段

　　而对于暴风而言，这场竞争的本质是争夺价格段，即争夺定价权。“在关键的价格段，谁做的产品更好，包括硬件、软件、黑科技、黑体验、服务效率，谁做了压倒性的优质的产品和服务，谁就赢。”刘耀平说。

　　刘耀平解释说，暴风电视这次除了做40吋的赋能外，要在某个价格段做全球最好的电视。“去年我们是输一招赢一招，赢在先提了AI电视，但小米做了两个难度系数稍微轻一些的，AI音箱和32吋的电视。”

　　事实上，此前就曾开启价格战，但当时由于面板价格上涨使得行业红利消失。“打这场仗，我们是在供应链产品设计下了功夫，只打价格战是不持久的，也赢不了这场战争，所以在设计、研发模型都做了一系列的安排，和原来不一样，我们是有备而来的。”

　　对于目标，刘耀平说，暴风TV希望能在四季度的某个月超过小米，在某个价格段超过小米。“这场风米之争不是一年就能打完，小米是高手，资源也很雄厚。”

　　盈利与获客如何平衡

　　而走999元的价格，对于仍在亏损的暴风TV而言，如何能保证公司完成此前定下的2019年进入盈利期的目标。刘耀平解释说，进入盈利期的时间表依然是没有改，这款产品我们能够获得一定的毛利，另外也能把AI覆盖到40吋的产品，竞争效率会进一步提高，也能降低获客成本。

　　刘耀平告诉新浪科技，入场初期，暴风TV的获客成本大概在400多，去年降到100多，今年可能会降到几十元。“入场该做的基础模块完成了，该投的钱也投，规模体系也会运营产生商业化的结果。”

　　刘耀平表示，去年暴风TV死磕，花了很多资源，今年要将能量爆发出来。

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