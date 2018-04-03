图森未来进入港内集装箱卡车无人驾驶运输实验阶段

新浪科技讯4月3日下午消息，去年在工博会发布了中国首台基于人工智能的自动驾驶货运卡车的科技企业图森未来在北京举办媒体开放日，并对外发布基于完全自有车辆的港区内部集装箱卡车车队自动驾驶测试视频，宣布进入港内集装箱卡车无人驾驶运输市场实验阶段。

图森未来COO郝佳男博士表示，得益于图森未来领先的高速集装箱卡车无人驾驶技术的研发及测试经验，经过数月来在北方某深水集装箱港口内的无人内集卡车队保密测试，图森未来已对接现有港机系统及港务系统的无人码头内集装箱转运车队解决方案，拥有了由干线运输到区域内运输的整套无人驾驶技术解决方案，能够帮助港口集团提升智能化水平，打造智慧港口，实现转型升级。

视频呈现的卡车型号是陕汽X6000，成本相对较高，郝佳男表示，视频显示为小批量实验车型号，确定场景后，会在现有实验场景下再做简配定制，比如港口内限速30km/h，所以可在档位等方面进行简配。大批量生产后，人的成本可以节省下来，目标成本是40w-60w/辆。预计大规模量产时间为2019年。

破解港区内部水平运输困局

有别于穿梭在各个物流枢纽间的长距离集装箱运输卡车，码头内集装箱卡车（以下简称内集卡）根据港务系统的指挥肩负着港口内集装箱的流转运输任务。

港口一般24小时运营，司机多班倒，常伴有疲劳驾驶现象；沿海风吹日晒，集装箱装卸环节存在操作风险，工作环境艰苦，对年轻人吸引力差，同时内集卡对司机的驾驶经验和驾驶资格要求高，造成港口内集卡司机短缺问题严重。传统AGV自动导航车亦因旧港改造难度大、造价高等缺点，应用场景受到制约。图森未来自主研发的无人内集卡能够有效替代人力，解决司机短缺、疲劳驾驶问题，同时可帮助港口集团降低运营成本，提升运营效率，降低安全风险，实现港口由劳动密集型产业向自动化、智能化、无人化的全面升级转型。

郝佳男介绍，相比港区外的高速公路集卡运输，港口码头作业区具有相对封闭、可控的特点。通过无缝对接TOS（码头管理系统），无人内集卡获得相应运输指令后，可实现码头内任意两点间的水平移动及岸吊、轮胎吊、正面吊、堆高机处的自动收送箱功能。每一台无人内集卡通过车载网络实时与码头控制中心保持联系，从TOS系统实时接收每一条任务指令，并将当前车辆状态，任务执行情况实时汇报给控制中心。无人内集卡解决方案可有效提升货物周转效率及港区运营智慧化、无人化水平，解决港口效率、成本、安全间的困局。

中美两地商业化同步推进

港口作业区作为特殊场所，对于人员、车辆进出管理严格。根据《港口治安管理规定》，无证件的人员、车辆不得进人港区，非港区工作人员进入港区应进行登记。场景的半封闭性为自动驾驶卡车技术的商业化落地降低了难度。

图森未来此前集中火力专攻干线物流自动驾驶技术，调整相关模块即可实现港区低速自动驾驶。针对港区环境，图森技术团队对算法、镜头进行了调整和定制，能够适应夜间弱光环境和雨雪环境。目前图森自动驾驶卡车可7*24全天候执行港区自动驾驶运输任务。

图森未来曾于2016年在全球自动驾驶算法评测数据集KITTI和Cityscapes刷新10项世界纪录，2017年相继与陕汽、英伟达、AWS、彼得皮尔特等建立供应链合作关系，并在河北进行了上万公里的高速公路真实环境路测。目前图森未来拥有200人左右的团队，是国内规模最大、综合实力最强、融资额度和估值最高的自动驾驶卡车技术研发团队。目前图森未来有5辆完全自有的自动驾驶卡车在国内某港口测试，这一数目预计在今年年底将达到25辆左右。

图森未来融资情况：

2015年9月，获得新浪5000万元人民币A轮融资。

2017年8月，获得B轮投资，投资额未披露。投资方为新浪、治平资本以及英伟达（NVIDIA），其中英伟达占图森未来3%的股份。

2017年11月，宣布完成C轮5500万美元融资，由复合资本领投，新浪、治平资本跟投。(辛苓)