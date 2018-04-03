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李宝善任人民日报社社长，庹震任总编辑

李宝善任人民日报社社长，庹震任总编辑
2018年04月03日 11:35 人民日报
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　　人民日报社微信公众号“新闻战线”

　　4月3日上午10点30分，人民日报社召开领导干部会议，中组部副部长周祖翼、中宣部常务副部长王晓晖出席会议。会上，周祖翼宣布中央决定，李宝善任人民日报社社长，庹震任人民日报社总编辑。前任社长杨振武已当选十九届中央委员，十三届全国人大常委会秘书长。

　　李宝善

　　李宝善，男， 1955年8月生，山西晋城人，汉族，大学学历，编审。1978年9月参加工作。曾任中共山西省委宣传部副部长兼省政府新闻办公室主任。1995年到中央宣传部工作，先后担任新闻局副局长、文艺局局长、新闻局局长、副秘书长。2003年12月任求是杂志社总编辑。2008年6月任求是杂志社社长。2014年4月任人民日报社总编辑。

　　第十八届中央委员会候补委员，第十九届中央纪委委员。

　　庹震

　　庹震，男，1959年9月生，河南方城人，汉族，大学学历，高级记者。1982年6月入党，1976年6月参加工作。1982年-2011年在经济日报社工作，历任总编室负责人，工交部副主任，记者部副主任、代主任、主任，编委兼记者部主任，副总编辑，总编辑。2011年7月任新华通讯社党组成员、副社长。2012年任广东省委常委、宣传部部长。2015年任中宣部副部长。2002年，获得第五届范长江新闻奖。

　　第十九届中央委员会候补委员。

　　杨振武

　　杨振武，男，1955年5月生，河北新乐人，汉族，研究生学历，高级编辑。1978年9月毕业于南开大学中文系，先后任人民日报社总编室编辑，人民日报社驻河北记者站记者、首席记者，记者部副主任，教科文部副主任，记者部主任，编辑委员会委员、海外版总编辑，人民日报社副总编辑。2009年11月任上海市委常委、宣传部部长。2013年4月任人民日报社总编辑。2014年4月任人民日报社社长。2018年3月当选十九届中央委员，十三届全国人大常委会秘书长。

　　（原题为《李宝善任人民日报社社长 庹震任总编辑》）

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